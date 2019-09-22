OTT鯰魚效應 不再死守有線電視主控權還消費者

消基會董事林宗男表示，OTT提供的服務更站在消費者立場，之所以能在台灣成功是因為OTT把主控權還給消費者。（中央社檔案照片）

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者潘姿羽、吳柏緯台北22日電）隨著消費者收視習慣改變，國外OTT影視巨擘挾著美劇、韓劇、日劇、綜藝等多元內容，強勢進軍台灣市場，在這場眼球大戰率先拿下一城；消基會董事林宗男表示，OTT在台灣成功不是沒有原因，「他們把主控權還給消費者」。

林宗男表示，相較有線電視，串流影音OTT提供的服務更站在消費者立場，沒有萬年重播的老電影、不需要轉台尋找想看的內容，也不用排除其他活動，只為了特定時段守在電視機前看節目。

這樣的改變，林宗男做為「消費者」非常有感。他表示自己一路從有線電視、MOD，如今成為了OTT的愛用者，林宗男笑著分享自身經驗，以前他回家不太看電視，總覺得沒什麼好看的，自從開始用Netflix後，「多花好多時間在上面」；他也大讚OTT的觀影模式更人性化，可以看20分鐘後，接下來去忙其他事，有時間再繼續，完全隨心所欲。

OTT掀鯰魚效應 帶動有線電視剪線潮

林宗男分析，OTT越來越成熟、服務能更快回應消費者的需求，當然會促成消費習慣的轉變與移動。這樣的移動是從有線電是轉往OTT的懷抱，進而帶動有線電視剪線潮。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布今年第2季有線電視統計數據，截至今年6月底，全台有線電視用戶已經降到501萬4331戶，差點無法守住500萬大關，有線電視的涵蓋率為57.12%。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟告訴中央社記者，有線電視面對網路平台、OTT業者的競爭，用戶下降確實成為一個趨勢。

林宗男認為有線電視是比較傳統保守的模式，雖然號稱消費者只要每月繳新台幣500到600元，就能看上百個頻道，但實際上電視轉來轉去卻沒有多少頻道可以看。因此當OTT出現，提供更多不同收視選擇時，馬上讓消費者深刻感受到箇中差異。

蔡國棟則提到，面對競爭，有線電視業者應該藉此機會強化加值服務、加強與OTT的合作，例如多系統業者（MSO）台數科與凱擘都和OTT業者合作推出新服務，提供更好的內容與收視體驗，藉此將用戶留住。

「當這個產業能夠符合消費者的需要時，消費者自然就往那個方向移動」，林宗男分析。

台灣民眾使用OTT觀影已是生活日常， NCC考量產業發展及消費者權益，今年已表態將納管OTT產業；不過林宗男認為，消費者權益不僅只是爭端處理，更重要的是品質提升，建議政府除了規管，更重要的是營造公平的環境，讓市場掀起捻魚效應。

林宗男：境外OTT業者應落地納稅 保障消費者

「台灣的電視進步非常慢」，林宗男說，台灣的內容曾經領先東南亞，但這些年來，好比一灘死水，如今海外OTT業者進軍台灣市場，不失為一個契機，打破既有利益結構，迫使產業「動起來」，提升自身競爭力。

台灣市場固然不大，林宗男強調，OTT產業是以網路為基礎，既然網路無國界，台灣就不應該把自己做小；他以南韓「江南大叔」PSY為例，2012年以「江南Style」紅遍全球，但各國的粉絲中，聽懂韓文的恐怕只是少數，關鍵在於特色，這也是台灣要努力的方向。

至於政府後續作為，林宗男建議，態度宜採「輕度規管」，OTT畢竟是網路產品，又是跨境服務，政府很難也不宜管太多，重點在落地，以免消費者沒選擇國內業者或在台灣有立案登記的業者，就無法保障消費權益。。

據估計，台灣付費收看OTT影音服務的消費者超過百萬戶，行政院消保處彙整各直轄市、縣（市）政府107年至今年8月底受理的OTT申訴案共241件，由於OTT是透過消費者的信用卡或手機門號按月扣款，持續接受服務的交易型態，主要爭議類型不脫優惠期滿，未經消費者同意自動續約，消費者被重複扣款，或是無法解約，業者持續扣款等。

林宗男指出，政府眼前的首要任務，是輔導境外OTT業者落地並登記，讓政府課到稅，消費者也才能找得到人；其次，打造一個公平競爭環境，有助產業發展，創造更多優質的內容，以達政府、業者、消費者三贏的局面。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080922