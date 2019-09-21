OTT眼球新經濟 資金翻轉影視創作文化

韓國製作公司Realies Pictures推出的電影「與神同行」及續集「與神同行：最終審判」大獲成功，代表元東淵於位在忠武路鄰近巷弄間的公司受訪時表示，對國際OTT平台帶來的機會抱持相當高期待。中央社記者廖禹揚首爾攝 108年9月21日

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者廖禹揚首爾21日電）Netflix 首部韓國原創自製影集「李屍朝鮮」，一群群喪屍驚悚又駭人畫面，今年年初首播後口碑和討論度爆棚，背後是一集花費新台幣超過5000萬元的大手筆，每個環節都創造出各自的經濟，含金量十足。

看準韓流在亞洲影響力，美國串流影音巨擘Netflix 2016年進軍韓國，在逐步調適亞洲產業生態後，挾著豐沛的資金後盾，除推出「李屍朝鮮」、美韓合作拍攝的「玉子」等原創內容外，今年下半年更一口氣推出6部韓國原創作品。

豐沛金流挹注原創內容 翻轉電視劇產業環境

在首爾忠武路附近的韓國製作公司Realies Pictures，兩層樓建築內，承載著很多文化人的電影夢，這家公司除了製作出在台灣最賣座韓國電影「與神同行」外，還有光海、感應（influencer）等知名作品。

當記者問及OTT浪潮對影視產業影響，Realies Pictures代表元東淵毫不遲疑說：「一定、完全會帶來正面影響」。

「事實上，我們也正在與Netflix洽談拍攝與神同行電視劇版的可能性」，雖然「與神同行」在亞洲大受歡迎，元東淵接受中央社專訪坦言，與神同行電視劇版製作費高昂，是一般電視劇的6到8倍，「一般電視台怎麼付得起？只能找大的平台業者」。

2017年上映的「與神同行」及2018年上映的續集「與神同行：最終審判」，在全球吸引超過2000萬名觀影人次，票房總收入高達新台幣60億元，刷新韓國影史票房紀錄。

元東淵分析，Netflix願意投資韓國原創內容，主要是因為韓國影劇在亞洲已有一定影響力與喜好度，在他們開拓亞洲市場的策略中可以發揮一定作用；相對來說，Netflix帶來的大筆投資，也是韓國內容產業的嶄新活水。

他認為，韓國本土OTT業者有其極限，事實上，亞洲目前也沒有規模夠大的跨國OTT業者，反觀現在使用Netflix平台的國家多，代表與Netflix合作的內容產品有機會讓更多人看見。

製作成本高人口逐年減少 韓國業者海外拓荒

「在製作作品時，我會連海外市場一起考慮」，元東淵指出，韓國生育率下降，人口將會越來越少，但影劇製作費持續上升，「如果不打海外市場，我們就完蛋了。」

根據韓國電影振興委員會統計，自2003年起，韓國每年電影院觀看人次都超過2億，以總人口數約5000萬計算，每人每年平均會觀看4部電影，韓國電影振興委員會電影政策研究院組長都東駿說，這在全球算是相當高水準，但在人口預期減少狀況下，觀影人次再有大幅成長的可能性卻很低。

他說，電影院業者近年也都開始往海外發展，例如CJ的CGV與樂天cinema都已前往土耳其、越南、印尼、中國、日本、美國等地設點。

位於釜山的韓國電影振興委員會，旁邊就是每年10月釜山電影節主會場「電影殿堂」，是韓國電影之都釜山的文化象徵。

委員會主要負責電影產業相關協助政策業務，包括支援電影製作、策畫、拍攝、宣傳、上映等，更重要的是，也協助業者的海外行銷與出口。

談到韓國國內市場可能面臨成長停滯，都東駿認為，在產業化過程中，商業電影逐漸成為中心，製作費也逐漸增加，形成大製作電影拿走大部分資金、再賺走大部分利潤的現象，使獨立電影、藝術電影等小眾電影生存愈見困難，被電影業界視為急須解決的重要問題之一。

電影上映檔期難搶生命短 OTT讓創作更多元

元東淵認為，OTT的興起將為電影產業帶來新的機會，他指出，韓國電影要銷到海外並不容易，甚至在國內也面臨激烈競爭，「我的電影今天上映、下週又有新電影上映，而且上映時間只有2、3週，然後就過時了」，電影的生命週期越來越短，甚至連檔期都搶不到。

「但如果放在Netflix上，他就是一直在那邊，會變成一個長期的生意」，元東淵指出，OTT的好處就是只要上線就能拿到錢，雖然不像在電影院上映是越多人看賺越多，但起碼有資金能繼續製作下部作品，不太容易搞砸。

元東淵也說，如果能區分「一定要去電影院看的電影」跟「可以在家輕鬆看的電影」，將有助電影院競爭趨緩，「OTT對我們來說就是多了一個販賣作品的管道」，而且不只大製作電影，「也可以做30分鐘、10分鐘的短片，更多樣性的去做」。

都東駿指出，韓國內容業者多認為Netflix帶來支撐新作品製作的新資金來源，「而且創作者當然會希望作品可以透過多元管道播出」，對於Netflix進軍韓國大多抱持正面看法。

都東駿也提到，「先前聽玉子導演奉俊昊及李屍朝鮮導演金成勳分享，他們都說Netflix完全不干預創作，幾乎完全保障創作者的權利，對創作者來說是個很好的經驗」。

即使有資金與創作自由，韓脈文化集團代表金亨駿對Netflix進入韓國的看法雖正面，但也有憂慮。以他投入電影產業多年經驗觀察，內容業者可以將原創作品販售給許多不同平台是最好狀況，但若將賣給Netflix等單一平台作為原創內容，相對的利益或發展可能性也會隨之減少，這是不得不注意的地方。（編輯：林淑媛）1080921