OTT浪潮衝擊韓流 撼動三大無線台

OTT數位經濟浪潮來襲專題（中央社記者廖禹揚首爾21日電）一走進首爾汝矣島KBS別館大廳，KBS與SBS、MBC 3大無線電視台共同投資的OTT平台POOQ看板映入眼簾。串流影音風潮已經吹進縱橫韓國影視文化界數十年的電視重鎮。

龍頭老大的無線電視台，10年來受到tvN等有線電視步步進逼，在製作成本與選材尺度上，發揮空間明顯比不上有線電視，戲劇、綜藝王國光環早已不在。

不僅有線電視，OTT串流影音近兩年更有如浪潮般席捲影視文化界，新科技發展更是讓韓國傳統媒體意識到危機來臨。

無線電視近兩年開始投資OTT平台，以韓國公共電視KBS為例，內部設有OTT平台組與內容事業組，兩組經常開會溝通，KBS內容事業組長金智昊解釋，「電視台不僅是平台業者，同時也是內容製作者」。

電視台節目迄今仍是韓國影視內容產品的主要來源，但卻面臨製作費日益高昂困境。對三大無線電視台共同投資的POOQ，金智昊表示，從去年開始也針對原創內容嘗試行銷，但礙於預算不多，迄今沒有顯著成果。

電信業資金結合電視台內容 搶攻串流大餅

金智昊認為，「電視台主要收入來自廣告收益，但廣告市場逐漸縮小，讓投入節目製作風險也變大；兩難的是，如果製作費減少，節目品質也會隨之變差」。

為了解決資金困境，維持收視市場，三大電視台除合作建構POOQ外，今年也攜手韓國電信龍頭SKT旗下OTT平台Oksusu，於9月18日推出新平台wavve，預估用戶將破千萬，規模不小。

金智昊分析，以電視台立場，希望透過電信業者提供的各項搭配優惠來行銷，同時有SKT資金進入，在內容製作經費上更有餘裕，以品質更好的節目吸引用戶。

他認為，以電信商的立場而言，當然是希望藉由與電視台合作來補足內容，與KT、LG U+等其他電信商競爭時也較有優勢。

不過，為避免市場不公平競爭，韓國公平交易委員會8月批准兩個平台合併時提出附加條件，要求KBS等3家電視台在沒有正當理由情況下，不得終止或修改與其他OTT業者既有的合約。

部分學者對此表示遺憾，認為政府在國內OTT產業面臨境外業者競爭時，不應給予限制。對此，金智昊則透露，據POOQ與Oksusu內部檢討，即使在公平會提出的附加條件下，透過提供用戶更多優惠方案等差別化做法，新平台wavve仍足以確保市占率。

金智昊指出，公平會做出決議前，不只考慮國內市場，也納入境外業者狀況，加上公共電視台KBS與MBC本就具有公共財性質，必須從政策上考慮整體產業發展，「如果沒有這些條件當然會更自由，但我們不會將其視作障礙」。

因應OTT產業興起 韓國提綜合放送法

針對Netflix、POOQ等新興OTT業者，韓國目前無法可管，執政黨共同民主黨所屬國會議員金聖洙今年初提出「綜合放送法」修法案，其中就包括將OTT服務納入列管範圍，但對於到底是否該列管、該如何列管，目前仍無定論。

「新的服務出現時，本來就很容易面臨不知如何管制問題」，金智昊舉例，英國對於OTT產業持相對開放態度，但也有些態度較保守的國家，為保護本國文化產業而採取相關管制措施，他認為「韓國應該也需要這類措施」。

不過，金智昊坦言，要管制境外業者並不容易，反而可能影響國內消費者選擇的權利。

業者與Netflix各有盤算 增加迪士尼進入障礙

「OTT是新的領域，其實大家心裡都設想了很多種劇本」，談到OTT浪潮對既存媒體的影響，金智昊認為，比起將目前最大的境外業者Netflix趕出國內市場，二分天下會是更好的選擇。

金智昊說，二分市場「一方面保障國內業者的市占率，有Netflix這樣的全球化業者在韓國，消費者也能取得更多樣性內容」，且在二分情況下，迪士尼等其他境外業者要再進入市場的難度也會提升。

不願具名的韓國業內專家分析，一般情況下，OTT產業成長對內容業者來說，代表流通市場的多樣性與客群擴大等意涵，是能夠增加收益的好機會。因為可以確保線性頻道（Linear Channel）與付費電視（Pay TV）等既存客群以外的顧客，OTT服務數字增加也代表可以讓內容流通到更多顧客手上。

另一方面，OTT業者競爭深化，會讓製作公司、經銷商在談判時更有利。不過，也有可能延伸到原創內容確保的競爭上，需求可能集中在保有品質好的內容業者上，但內容業者間也可能出現貧益貧、富益富狀況。

確保原創內容不只是OTT而是媒體業務的核心，為了確保好的原創內容，透過確保會員加入來保障銷售，再用以投資內容，並透過內容讓會員數增加，必須形成這樣的正循環。

這名業內專家表示，光以韓國市場為目標，要在數年間維持一定數量，很難確保相應的投資額，因此要培養足以前進海外市場的規模，而且也必須確保可以創造出規模的資本實力。

以Netflix為例，現在在美國股票市場被評價為高價值，可以從金融市場籌措原創內容的投資資本；但對許多韓國企業而言，母公司或本身沒有資本後盾的話，是很難勉強進行原創內容戰略的。

內容製作本身，需要大量資金支援，韓國專家認為，可以維持海外投資，或是海外夥伴戰略性投資等長期目標作為對應方式。

例如目前無線電視台的水木劇，也開始與Netflix合作，在電視台首播一小時後，收視戶也可以在Netflix平台上收看，包括MBC5月推出的「春夜」，KBS的「山茶花開時」，tvN先前的大熱劇「秘密森林」等，都和Netflix維持既競爭又合作的關係。

此外，金智昊也指出，「韓國既存媒體與Netflix也不是完全的競爭關係」，因為韓國電視台本身也是內容製作者，缺乏韓國內容的Netflix需要與本地業者合作，電視台也可以透過一年只提供一到兩部電視劇等方式來牽制Netflix發展。（編輯：林淑媛/張良知）1080921

OTT浪潮來襲，向來是影視業龍頭老大的無線電視台KBS、MBC與SBS也共同投資營運OTT平台POOQ，負責節目內容的內容事業組與OTT平台組經常開會溝通，顯示內容對於OTT平台的重要性。圖為KBS內容產業組長金智昊。中央社記者廖禹揚首爾攝 108年9月21日