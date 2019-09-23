OTT分眾化發展 遠傳布局5G娛樂產業

（中央社記者江明晏台北23日電）OTT網路影音朝分眾化發展，遠傳布局5G娛樂產業，跨國結盟韓國JTBC電視台推出5G技術結合17 Media現場直播節目；而以電視頻道為主的LiTV觀察，隨選舉熱度升溫，新聞台流量明顯走高。

遠傳電信friDay影音自2017年底擴大OTT布局、進軍韓影市場，不但推出多部獨家韓影與跟播韓劇，也舉辦過多場會員獨享的韓星來台粉絲見面活動回饋鐵粉，創造聲量並吸引用戶眼球。

遠傳與旗下friDay影音跨國結盟韓國JTBC電視台，更與17 Media合作，以遠傳5G訊號製播實境互動性節目「明星製作人」，成為全台首發5G結合現場直播節目的業者。

遠傳電信數位服務處副總經理陳萍坽表示，迎接5G的來臨，遠傳率先布局與消費者生活最息息相關的娛樂產業，不但跨國結盟韓國JTBC電視台，也藉由與17 Media合作的5G直播節目，期許能為5G娛樂市場注入新能量。

此外，OTT網路影音日益普及，現在不論是電影、戲劇、卡通、電視頻道，都可以透過OTT平台觀看，而LiTV認為，電視頻道一直都是 LiTV 線上影視服務優勢。

LiTV 指出，隨著選舉白熱化、香港議題、中美貿易戰等熱門新聞，使得 LiTV 電視頻道中的TVBS、東森、中天、民視等新聞台的流量持續創歷史新高。據LiTV觀察，除了新聞頻道流量持續成長外，LiTV平台上觀看綜藝、旅遊、電影台的用戶占全站流量3成以上，每逢連假，遊戲類的節目最受歡迎。（編輯：張良知）1080923