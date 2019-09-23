美中貿易疑慮再起 亞股跌多漲少

（中央社香港23日綜合外電報導）亞洲股市今天跌多漲少，主要受到美國總統川普對媒體談話影響。川普表示他想要的是完整的協議，且不一定要在2020年大選前敲定，粉碎市場對美中兩大經濟體即將達成協議的希望。

川普告訴白宮記者：「我要的是完整協議，不想只達成部分協議。」這番言論粉碎了市場期待這兩大經濟體之間即將達成初步協議的希望。

川普還說，他不認為非得在2020年美國總統大選前敲定協議。

美中即將在10月舉行高層級貿易談判，北京方面讚揚高層級磋商前的準備會談有所進展，但川普這番話讓市場近來對美中貿易談判的樂觀氣氛隨之降溫。

澳洲國民銀行（NAB）高級策略師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「美中貿易談判一會熱一會冷，然後又一會熱一會冷，持續讓市場坐立難安。」

卡崔爾說，中國貿易代表團上週赴美前，期盼雙方可能達成初步貿易協議的心理讓市場信心大振。不過，最後雙方在智慧財產等關鍵爭議性議題無法找到共同點，導致緊張再度升高。

香港股市今天續挫，連續第6天收低，恆生指數收盤跌213.27點或0.81%，來到26222.40點。中國復星國際集團是宣布破產的英國老牌旅遊業者湯瑪斯庫克集團（Thomas Cook）的大股東，在港掛牌的復星國際終場收跌1.5%。

上海綜合指數收盤跌29.37點，或0.98%，來到2977.08點。深圳綜合指數收盤跌15.28點，或0.91%，來到1660.06點。

日本股市今天適逢假日休市。至於其他亞洲股市表現，韓股Kospi指數收盤微漲0.01%。雪梨股市收盤小漲0.28%。新加坡股市收跌0.52%。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1080923