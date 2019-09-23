遭永豐金提告 張晉源：指控不實對揭弊者報復

（中央社台北23日電）前永豐銀總經理張晉源今天發布聲明指出，永豐銀子行美國遠東銀行出售案，讓永豐金股價上漲、信評也因此提高，對他的指控完全不實，「司法迫害是對揭弊者最殘忍的報復」。

永豐銀行前總經理張晉源曾揭露永豐金「三寶案」，而被外界稱為「吹哨人」（指的是揭露一個組織內部非法的、不誠實的或者不正當的行為的人）。永豐金經董事會決議後，今天決定對張晉源提告，備受外界矚目。

永豐金控與永豐銀行今天表示，前永豐銀總經理張晉源因刻意隱匿實際出售子行美國遠東銀行（FENB）資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益，永豐金將提告。

面對指控，張晉源聲明指出，FENB股權出售案於2016年宣布時，永豐金股價因此上漲，交割後永豐銀的信評也因此提高，這宗在當時被視認為成功的交易案，如今卻變成「弊案」，如此顛倒黑白的指控就是為了報復他揭發金融弊案。

張晉源以5點聲明回應永豐金控的指控，包括：

一、FENB的財報是經董事會審議通過，財務資訊均充分揭露，金控跟銀行的董事對財務業務狀況都非常熟悉，所謂隱匿資訊的指控完全不實。

二、FENB的出售案是採取包裹式競標，買家不會對個別資產分別出價，對於永豐提出背離市場基本常識的指控，令人相當錯愕。

三、出售FENB的董事會是由時任金控董事長何壽川與銀行董事長游國治召集。由於雙方都是股票上市公司，為了避免公告時間的落差影響市場交易，由雙方投行協商建議日期，當時未有颱風之訊息；當出現颱風訊息之後，董事長何壽川仍拍板在7/8星期五召開。

四、雖然何壽川沒有親自出席董事會，但他當天持續關心董事會的審議進度，並要求董事會成員支持此交易案。

五、為求保密，永豐在許多併購交易當中有使用非公用之帳號進行聯繫，包括何壽川董事長的主任秘書在內，專案透過非公用之帳號聯繫是行之多年的做法，永豐高層對此應該非常清楚。（編輯：黃國倫）1080923