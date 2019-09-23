貿協拓銷團赴伊拉克遭遣送 將討論補償團員損失

（中央社台北23日電）貿協率團赴伊拉克拓銷卻遭伊拉克政府遣送出境，貿協今晚表示，獲告知與持何種簽證入境無關，也不清楚伊拉克政府取消簽證的原因，但最優先考量是將團員安全帶回台灣，未來也將討論補償團員損失。

中華民國對外貿易發展協會表示，為拓展新興市場，2018年時曾組團參加具有40餘年歷史的伊拉克巴格達國際商展，因成效良好，今年3月再派先遣人員入伊拉克辦理拓銷團先期作業。

為期12天的「中東市場貿易暨投資布局團」從13日起開始至24日止，前往伊拉克(巴格達、阿比爾)及巴林拓銷，共有42家廠商參加，團員多達53人，產品包括汽車零配件、機械、五金建材等，並獲得伊拉克400餘名買主報名參加。

貿協表示，15日18時參訪巴格達食品工廠行程結束返回飯店時，有數名自稱是伊拉克的安全人員表示，該國高層下令取消該團簽證，要求全團16日上午7時前離境，經協商後改為中午12時。

貿協說，籌辦單位杜拜台灣貿易中心據理力爭無效，伊拉克相關單位也告知與持何種簽證入境無關，其間伊方人員並阻止團員與依約到來的買主及商會領袖接觸。

貿協表示，無奈之餘只能改訂機票離境，之後共有29家廠商繼續巴林行程，提早在18日在首都麥納瑪辦理洽談會，統計有200萬美元商機。

貿協強調，拓展新興市場雖然充滿各種風險，但仍將持續協助廠商拓銷，並將討論補償團員此行團費損失。（編輯：趙蔚蘭）1080923