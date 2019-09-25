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新案拉抬 北市最貴路段在辛亥路一段

最新更新：2019/09/25 11:43

（中央社記者韋樞台北25日電）豪宅及新建案推出拉抬路段房屋均價，使台北市傳統高價路段的敦南、安和與忠孝東路等路段排名重新洗牌，最新第1名竟然是中正區辛亥路一段。

房仲依實價登錄統計，上半年台北市交易平均房價前10名高價路段，前3名依序為辛亥路一段每坪新台幣117.85萬元、和平東路一段每坪110.12萬元，及建國南路二段每坪105.52萬元，全數在每坪百萬元之上。

傳統印象中高價路段被擠到後段，第4名到第10名為忠孝東路5段每坪98.83萬元、忠孝東路4段每坪96.39萬元、大同區承德路2段95.96萬元、大安區安和路一段每坪95.87萬元、中山區南京東路二段每坪94.97萬元、大安區光復南路每坪90.80萬元、大安區敦化南路一段每坪90.30萬元。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，近期高端買方回籠，部分新案受買方青睞，同一社區多筆高單價房屋交易，拉抬部分路段單價，因此，排行榜前3名路段完全不同於印象中的高價路段。

郎美囡表示，前3名路段房屋平均每坪破百萬元，主要是受新豪宅及高級住宅的交易價格影響，例如位於辛亥路上的「潤泰雙子星」、和平東路的「和平大苑」、建國南路的「信義聯勤」，而第4名到第10名路段也多有高單價新宅交易，讓前10名穩站90萬元大關，另一方面，高資產買方回籠購屋，提升高價新宅的接受度。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台北市近年新推案普遍為豪宅及高級住宅，且許多新宅從建築設計到軟體服務力求別出心裁，期吸引潛在買方關注，確實讓許多買方選擇買新宅，而傳統豪宅地段交易減少，間接影響路段平均交易價格排行。（編輯：郭萍英）1080925

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