集邦：蘋果降價可期 明年智慧手錶市場年增逾2成

（中央社記者潘智義台北25日電）集邦科技旗下拓墣產業研究院預估，2019年全球智慧手錶出貨量6263萬支，2020年受蘋果調降舊款智慧手錶售價帶動，全球各品牌智慧手錶出貨量合計可達8055萬支，年成長28.6%。

拓墣產業研究院推測，Apple Watch的出貨量將從2019年的2790萬支成長到2020年的3400萬支，年成長率達21.8%。

廣達電腦、仁寶電腦先後為蘋果代工組裝智慧手錶Apple Watch，法人表示，代工毛利相對較低，需仰賴整體龐大的代工數量來維持獲利，若蘋果降價促銷，帶動市場需求快速成長，兩家代工廠可望受惠。

拓墣分析師蔡卓卲指出，Apple Watch自第2代產品推出後，出貨量快速成長，成為市占率最高的廠商，除蘋果積極發展智慧手錶之外，舊款智慧手錶降價也是重要因素。

蔡卓卲表示，隨著最新一代Apple Watch的推出，與Apple Watch Series 3的降價，以及更多智慧手錶品牌與產品投入市場，帶動未來整體市場的成長動能，預估2022年智慧手錶出貨量將1.13億支，正式突破1億支關卡。

他說，雖然智慧手錶上尚未出現足以吸引消費者的殺手級應用，但從各種生理資訊感測到各類生活功能，已具備不少確有價值的功能。因此，近年來產品發展的重點在於提高消費者嘗試的意願，而非提供大量新功能與零組件的搭載。

因此，在這個情況下入門款產品即成為銷售關鍵，而這也是新款Apple Watch Series 5的硬體規格與Series 4差異並不大，同時保留Series 3作為入門款產品的原因。

拓墣產業研究院評估，智慧手機市場成長不易，品牌商將目光轉向其他具備成長潛力的產品，如智慧手錶、真藍牙無線耳機等穿戴裝置。隨著三星、華為、小米等廠商持續推出更多新款智慧手錶，尚未進入這個領域的Google、OPPO、vivo等品牌廠商也可能動心，預估2020年非蘋智慧手錶年成長率將達34%，市場版圖也將重新洗牌。（編輯：蘇志宗）1080925