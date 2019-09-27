被動元件市況回溫 國巨華新科第4季業績看穩

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）法人估第4季MLCC價格壓力減輕、部分產品有機會調漲、被動元件拉貨潮提前到12月、稼動率逐步回升，有助國巨和華新科第4季業績持穩。

國巨今天早盤最高來到246元，漲3.14%，華新科最高來到173元，漲3.28%。外資法人昨天買超國巨3850張，三大法人買超5342張；外資法人昨天買超華新科6053張，三大法人買超8069張。

美系外資法人報告預期，10月部分被動元件產品報價具有建設性，部分台灣被動元件廠商可能在中國十一黃金週後調漲標準型積層陶瓷電容（MLCC）價格。

法人指出，由於客戶調整庫存水位過頭，使得不僅應用在高容和IT領域規格的部分規格MLCC產品出現供貨吃緊狀況，包括中低容的MLCC產品也有類似情況。

從廠商來看，法人表示，部分產品價格上揚有助國巨營運表現，預期第4季產品平均銷售價格（ASP）下調幅度收斂到4%左右，稼動率回復狀況將比預期快。

本土法人報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕，預估下滑幅度約3%到5%區間、部分訂單有機會遞延到10月出貨、提前在12月可能會有被動元件拉貨潮，有助國巨和華新科第4季業績持穩。

從庫存水位和稼動率來看，法人預估，國巨第4季底庫存水位可降到90天到100天，回到以往較正常的水準，到明年農曆春節後，稼動率可望回升，逐步提升到60%到70%。

展望國巨和華新科今年業績，法人預估，國巨今年有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會落在16元到18元區間，創歷史次高。華新科今年每股純益有機會落在12元到14元區間，歷史次高可期。

國巨是全球前3大MLCC製造商，全球MLCC主要大廠商包括日本村田製作所（Murata）、SEMCO、國巨、太陽誘電，以及TDK、AVX和Kemet等。（編輯：楊玫寧）1080927