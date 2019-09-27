美光盤後慘跌近7% 南亞科記憶體族群同挫

（中央社記者張建中新竹27日電）美光營運展望保守，預期2020會計年度第1季每股純益約0.46美元，將季減17.8%，不如市場預期，在美股盤後股價重挫近7%，連帶影響台股南亞科等記憶體族群股價紛紛走跌。

記憶體大廠美光2019會計年度第4季動態隨機存取記憶體（DRAM）位元出貨量季增近30%，產品平均售價跌幅20%，業績季增1%。

美光第4季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）位元出貨量季增11%至16%，業績季增5%。整體第4季營收48.7億美元，毛利率31%，較第3季下滑8個百分點，每股純益0.56美元。

展望未來，美光預期，2020會計年度第1季營收可望回升至50億美元，只是毛利率恐將進一步滑落至26.5%，每股純益也將滑落至0.46美元，低於市場預期的0.49美元水準。

美光盤後股價表現疲弱，重挫3.38美元，跌幅達6.95%。美光合作夥伴南亞科今天股價也表現疲弱，盤中一度達新台幣81.5元，跌幅約3.32%。

記憶體製造廠華邦電股價也一度達17.95元，跌幅約1.1%；記憶體模組廠威剛一度達49.9元，跌幅2.72%。（編輯：楊玫寧）1080927