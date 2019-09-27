台日韓交易所聚東京 分享推展ESG成果及心得

（中央社記者潘智義台北27日電）台灣證券交易所今天赴日本東京，參加由日本交易所舉辦的環境、社會、公司治理（ESG）工作坊，台日韓3家交易所各自分享推展ESG成果及心得。

台灣證券交易所表示，3家交易所分別就「台灣證券交易所如何在資本市場提倡永續發展」、「日本交易所永續委員會的背景及活動」及「環境、社會、公司治理（ESG；Environmental, Social and Governance）在韓國-從綠色債券到ETF」等議題，發表簡報及交流，透過不同市場間經驗分享。

台灣、日本及韓國交易所向來維持緊密友好的合作關係，繼台日韓交易所於2018年3月15日簽署3方合作備忘錄後，證交所率先於2019年3月邀請日韓交易所首長來台展開互訪行程。

此次ESG工作坊即依據3方決議，由日本交易所輪先舉辦，證交所於會中分享在台灣資本市場推動永續發展經驗及成果，包含提倡ESG資訊揭露、辦理公司治理評鑑、編製企業社會責任（CSR）相關指數等，期盼藉由相互學習，共同提升台日韓3家交易所的ESG品質，為市場創造更高的價值。

證交所表示，2015年及2016年起證交所積極展開台日合作，2016年台灣引進追蹤日本代表性指數的ETF，另自2015年起連續4年以交易所身分參加日本交易所每年舉行的投資人博覽會，以及每年定期與日本機構投資人會談，在日本市場著有績效，日本占整體外資比重從2013年底的1.36%增加至2019年8月底的3.17%，成長幅度高達133%。

台韓合作進展迅速且深入，繼2015年12月簽署第2號合作備忘錄後，2016年完成商品互掛，緊接著2017年共同編製台韓資訊科技指數（IT Premier Index，ITP），該指數ETF並於2018年6月同時於兩市場掛牌。（編輯：黃國倫）1080927