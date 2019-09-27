漢唐英特格報喜 分別獲台積電10億元訂單

（中央社記者張建中新竹27日電）漢唐接單傳捷報，再獲台積電新台幣10.14億元訂單，較受市場注意的是，控告家登侵犯專利權的美商英特格台灣分公司也獲台積電10.04億元訂單。

台積電今天公告訂購一批機器及廠務設備，供生產及營運用，總金額高達49.99億元；其中，包含向應用材料Applied Materials South East Asia Pte. Ltd.與奧璐佳瑙科技分別訂購11.35億及18.46億元機器及廠務設備。

此外，台積電還向無塵室廠漢唐與美商英特格台灣分公司分別訂購10.14億及10.04億元機器及廠務設備。

漢唐是台積電長期合作建廠的夥伴，據台積電年報資料顯示，2017年12月5日至2018年7月31日共向漢唐取得72.19億元的廠房。

受惠大客戶台積電與美光（Micron）擴產，漢唐今年來營運高度成長，前8月營收154.26億元，較去年同期增加83.79%。

英特格近年與傳載方案商家登競爭激烈，並採取專利訴訟戰，向智慧財產法院控告家登的光罩傳送盒與極紫外光（EUV）光罩傳送盒侵犯其專利權。

其中，英特格控告家登光罩傳送盒侵權案，智慧財產法院一審判決家登須賠償9.78億餘元，家登提起二審上訴。

隨著半導體廠陸續採用EUV技術，EUV光罩傳送盒市場將高度成長，英特格與家登間的競爭料將加劇，並將受到市場關注。（編輯：張均懋）1080927