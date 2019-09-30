製造業景氣燈號連十藍 台經院：第4季能見度轉佳

（中央社記者潘姿羽台北30日電）台經院今天發布8月製造業景氣燈號，儘管信號值分數增加，燈號仍連10月亮出衰退藍燈；不過台經院認為，受惠於轉單及供應鏈移轉效應、電子產業旺季來臨，第4季製造業景氣能見度將逐漸轉好。

台經院指出，8月製造業景氣受惠於產能回流及轉單效應，加上時序進入消費性電子產品備貨旺季，帶動資通與視聽產品、電子零組件的出口表現，使得8月出口由負轉正。

不過受到美中貿易緊張情勢再度升級，貿易動能趨緩，廠商態度依舊保守觀望，使得8月外銷訂單年減幅度擴大、製造業生產指數年增率表現較上月差，整體製造業景氣信號值雖從7月的9.01分，增加0.20分至8月9.21分，燈號續維持在衰退的藍燈。

進一步觀察產業表現，電子零組件方面，台經院指出，面臨電子終端產品備貨旺季，品牌旗艦新機陸續發表與出貨，帶動相關供應鏈廠商營收，使得產業出口與生產指數年增率表現皆較上月明顯增加，拉抬需求面與經營環境面指標。

不過台經院表示，記憶體供給過剩，日韓貿易戰所造成的搶買心理因素只是短暫現象，產品價格再度由上漲轉為下跌，加上部分資通訊產品已提前拉貨與生產線轉移回台，使得資訊與電子產品的外銷訂單跌幅擴大，8月電子零組件業景氣燈號續維持衰退的藍燈。

國內方面，台經院認為，儘管傳統產業表現依舊疲弱，但在轉單及供應鏈移轉效應、電子產業旺季來臨、高效能運算及5G基礎建設加速等因素之下，台灣出口明顯回升，第4季製造業景氣能見度也將逐漸轉好。

展望未來，受到美中貿易衝突、英國脫歐、地緣政治風險升溫等國際政經不確定性干擾，外部風險持續影響全球經貿成長表現，但近期各主要國家陸續推出財政刺激政策，加上美國、歐元區及部分亞太央行調降政策利率，這些因素都有助於減緩全球經濟衝擊。（編輯：楊凱翔）1080930