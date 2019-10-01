那斯達克100期貨上市 期交所盼每日交易量逾千口

（中央社記者鍾榮峰台北2019年10月1日電）美國那斯達克100期貨和富櫃200期貨今天上市，期交所期盼櫃買富櫃200指數期貨交易量每日有500口以上，美國那斯達克100指數期貨每日交易量有1000口以上。

台灣期貨交易所和證券櫃檯買賣中心今天上午舉辦「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市」暨「華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」慶祝典禮。

金融監督管理委員會副主委張傳章表示，國內資本市場未來發展持續看好，櫃買市場近年成交量屢創新高，櫃買中心發布櫃買富櫃200指數，是交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢新指標；期交所推出富櫃200指數期貨、華南永昌證券發行富櫃200報酬指數ETN、及元大期貨推出富櫃200指數牛熊權，可提供投資人參與櫃買中小型股漲跌的交易及避險管道，加上代表美國科技產業那斯達克100期貨，可滿足國人多樣化金融商品交易需求，提供交易人更多交易避險管道。

期交所董事長許虞哲指出，美國那斯達克100指數代表美國大型科技類股走勢，與台灣電子產業高度關聯，期交所是美國境外唯一獲授權掛牌交易所，此外櫃買中心富櫃200指數、電子業及生技業市值權重占8成，具台灣廣義中小型科技股代表性。

期交所總經理黃炳鈞表示，因應台灣期貨交易需求，今年將美國那斯達克100指數期貨上市，也是讓期貨商品完整化和國際化，櫃買富櫃200指數期貨將契約小型化，因應上櫃股票交易人7成到8成是散戶的市場需求，增加避險管道，他期待櫃買富櫃200指數期貨交易量每日有500口以上，美國那斯達克100指數期貨每日交易量有1000口以上。

櫃買中心董事長陳永誠表示，櫃買富櫃200指數網羅200家具有流動性且市值規模大的上櫃股票，可反應上櫃市場漲跌趨勢，截至9月6日止相關指數今年度的報酬率達到20.75%。（編輯：林孟汝）1081001