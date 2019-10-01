台灣9月新車銷售月增37.1% 年增6.7%

（中央社記者韓婷婷台北1日電）台灣9月新車銷售繳出3萬2854輛成績，月成長37.1%，年增6.7%，回歸正常表現，TOYOTA（含LEXUS）市占率30.6%，穩居第一，至於MITSUBISHI及NISSAN分居二、三名。

累計今年前9月台灣新車銷售為31萬2167輛，較去年同期衰退3.1%。仍籠罩在美中貿易大戰全球經濟轉弱氛圍中。累計前9月新車銷售量維持成長的車廠僅FORD福特年增15.6%、TOYOTA（含LEXUS）的11.3%及NISSAN（含INFINITI）的4.6%，3家廠商維持成長態勢，其餘均呈現衰退。

觀察今年1至9月新車銷售衰退幅度最大的為MAZDA的37.3%；其次是HONDA的19.7%，豪華品牌BENZ也衰退4.5%。

9月單月各品牌新車銷售前10名分別為，Toyota（含LEXUS）的10萬66輛位居第一，包含中華在內的MITSUBIHI為3793輛，NISSAN（含INFINITI）為2978輛，HONDA為2096輛，BENZ賓士為2040輛、FORD福特1729輛、福斯1129輛、BMW的1109輛、MAZDA的1040輛、 現代HYUNDAI的865輛。

9月各品牌銷售僅MAZDA呈現月減狀況外，其餘車種均呈現成長態勢，尤其以HONDA月成長106.1%最亮眼，中華車有100.5%翻倍成長佳績；另外，TOYOTA、NISSAN及FORD分別成長48.9%、38.4%、23.8%。

相較去年同期，9月單月新車銷售繳出成長成績單有4家，分別為FORD的51.4%、TOYOTA的39.8%、NISSAN的15.6%及MITSUBISHI的4.1%。（編輯：郭萍英）1081001