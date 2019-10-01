銀髮族理財防被騙 李長庚提3大要素

（中央社記者劉姵呈台北1日電）台灣2026年將轉變成「超高齡社會」，為協助高齡者退休理財問題，國泰金總經理李長庚今天表示，退休後能不能享受到好的生活，牽涉到公開平台、客戶與金融從業人員、多元商品等3大要素發展。

因應未來高齡者的投資需求，國泰金控總經理、台灣理財顧問認證協會理事長李長庚今天於「2019世界投資者週聯合論壇」受訪表示，市場上的金融商品愈來愈多，消費者不可能都懂所有商品，也因此有許多人在不懂的情況下，買錯商品被詐騙的狀況常常發生。

李長庚也認為，雖然用30年來規畫退休是好的方法，但是30年前選對商品，跟30年後價值可能會差很大。建議在財務管理及退休理財方面，應該要從公開平台、客戶與金融從業人員、多元商品3大面向發展。

他說，首先要建置一個公開透明、法制基礎的平台，平台不只是台灣人可以投資，全世界投資人都可以進入這個平台上架商品，而且商品比照全世界的金融中心，全部都是開放的。

另外，李長庚表示，除了銀行從KYC（認識你的客戶）了解客戶的資金來源外，因民眾不了解自身的風險承擔能力，因此金融從業人員是否了解客戶適合什麼、行銷什麼金融商品、到底如何幫客戶作資產配置等，這些就變得很重要。

他強調，建立一個公開透明有效率的平台之後，把所有投資人資金來源清楚、KYC做好、風險評估做好，從業人員在內控內稽、道德操守要求下，在商品行銷設計有合適性，再加上金融商品大幅度的開放，這些都是大部份國際金融中心在做的事。

退休基金協會理事長王儷玲也指出，面對台灣社會高齡化趨勢，退休理財規劃同樣需要「即早開始」，從年輕時就應先規劃就更能從容應對中老年生活。

王儷玲表示，有些人雖有退休理財觀念，但並不全然正確，即使懂得理財，但實際執行上也可能有落差，因此適時善用正確的投資理財管道，才能達到未來的退休生活，例如借助投資基金等理財平台等方式來靈活運用資產、尋求專業的退休財務顧問協助，可讓退休規劃事半功倍。（編輯：林孟汝）1081001