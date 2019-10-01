3微米Micro LED巨量轉移 Mikro Mesa完成開發

（中央社記者潘智義台北1日電）前奇美電子主管陳立宜當年跳槽中國大陸華星光電，轟動面板業，前幾年放下華星光電執行副總經理職務，返台成立公司，今天宣布成功開發無壓合低溫鍵結3微米微發光二極體巨量轉移技術。

陳立宜成立的Mikro Mesa Technology表示，2017年開始與南京中電熊貓面板廠合作，在中電熊貓的實驗室，經過兩年的開發，完成3微米（um）微發光二極體巨量轉移技術。（1微米等於0.001毫米）

Mikro Mesa解釋，上述技術使用直徑3微米的Micro LED晶片，為領先業界的超微小尺寸，提高磊晶片的利用率。轉移尺寸接近4吋，一次可容納高達數百萬顆以上的Micro LED轉移，並可進行多次多色Micro LED的轉移。而大尺寸的轉移面積，可大幅減少轉移次數，並增加大尺寸全彩色顯示器的量產性。

除此之外，Mikro Mesa的技術還具備低溫免壓鍵合特點，確保未來高生產效率，同時也可以避免目前業界加壓鍵合所帶來的良率問題，為Micro LED先進顯示器製造技術的進程樹立重要里程碑。

Mikro Mesag說明，直徑3um的Micro LED晶片，大小約為人類頭髮截面積的1/700，晶片的大小較目前業界一般常見的Micro LED面積，更是小了100倍以上。業者透露，這也是顯示器業界首度展示超過3吋並使用5um以下晶片尺寸的Micro LED顯示技術。

陳立宜獨資成立的Mikro Mesa科技公司在薩摩亞註冊，現階段專門開發下一代顯示面板微發光二極體（Micro LED）技術，目前已擁有36項美國專利、14項台灣及中國大陸專利，至於全球申請中的專利更是超過100項以上。

陳立宜表示，上述顯示技術是Micro LED通往消費型產品應用之路的一大突破，由於晶片尺寸變小，Micro LED的材料成本將大幅降低，不但能與主動有機發光二極體（AMOLED）比擬，也有機會與液晶顯示器（LCD）競爭。至於未來在軟性顯示器以及透明顯示器的應用上，能夠發展的空間會更大，將可大幅縮短Micro LED技術相關產品上市的時間。（編輯：張均懋）1081001