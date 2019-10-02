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沈榮津：ECFA創兩岸雙贏 不至於單方面終止

最新更新：2019/10/02 12:13

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）經濟部長沈榮津今天說，目前沒有跡象顯示中國要終止ECFA，ECFA對兩岸而言是共創雙贏，應不致於單方面終止，但中國若取消ECFA，影響台灣整體外貿金額低於5%。

國民黨立委曾銘宗昨天在立法院質詢時指出，中國可能對台祭出經貿戰，取消兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。沈榮津昨天回應，約影響外貿5%，影響以石化為主，將協助業者分散市場及產業升級轉型。

經濟部長沈榮津今天出席立法院經濟委員會，並率相關主管列席及備詢。沈榮津接受媒體採訪時表示，目前沒有任何跡象顯示中國要終止ECFA，正常執行中。此外，若中國要取消ECFA，也須提出書面終止。

他表示，由於免稅是雙方互惠，國際供應鏈上是共創雙贏「切不開」，中國應不致於單方面宣布終止，對中方也沒好處。目前適用ECFA優惠金額大約236億美元，不過，實際持續有享受到優惠的貿易金額約148億美元，以石化、汽車零件以及農業較劇，因此，推斷影響外貿金額低於5%。

至於台灣廠商該如何因應，沈榮津表示，政府會協助業者分散市場、產業轉型，而廠商敏感度很高，也會自行調整，做好應變計畫。（編輯：林孟汝）1081002

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