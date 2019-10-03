貿易戰助攻 美國商機日成長上看2成

（中央社記者廖禹揚台北3日電）美國商機日今天登場，邀集19家知名美商來台採購洽商，外貿協會董事長黃志芳表示，依貿易戰等全球經貿情勢，以及本次來台美商的重要性來看，今年合作商機成長1到2成絕對可期。

經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會今天共同主辦「2019年美國商機日」，外貿協會董事長黃志芳受訪表示，在美中貿易紛爭之下，台灣作為美國供應商的重要性日漸增加，今年邀請到許多名列美國財星500大的廠商，以現今態勢與今年來台美商的重要性來看，今年商機日成果可望較去年成長1到2成。

黃志芳並表示，今年來台廠商包括工具機廠商Grainger、半導體設備商超微等，而不只在汽車零配件、工具機及半導體，美國中西部零售業巨頭Meijer與美國最大有機食品經銷商United Natural Foods也來台採購，可望在日用品領域也有更多合作。

經濟部政務次長王美花受訪指出，台灣今年1到8月對美國出口成長18%，美國對台出口則成長8%，對美出超增加固然是台灣需要特別注意的部分，但美國也清楚了解是因為台商轉移生產基地回台，而非轉口問題；而廠商針對部分較敏感性產品，也表示樂於直接在台採買。

美中貿易紛爭延燒，促使台美更進一步合作，美國參議院外交委員會日前通過台北法案中，也包括呼籲美國行政部門以簽訂台美自由貿易協定（FTA）為目標。王美花表示，現在的確是比較好的時機，也了解到美國參眾議員非常同意台美之間包括簽訂FTA的更緊密合作，但目前美國官方相當忙碌，還未能實際提上時程。（編輯：紀淑芳）1081003