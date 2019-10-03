吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

（中央社記者劉姵呈台北3日電）曾舉報永豐金多起弊案的永豐銀前總經理張晉源，遭永豐金以疑似賤賣美國子行提告；銀行局表示，已在10月1日發函給永豐，要求說明對張晉源的提告與停職處分，是否符合「吹哨者」保護的規定。

根據永豐銀前總經理張晉源在財訊今天的自述報導指出，9月23日他接獲永豐金發信通知，提告刑事特別背信罪，9月25日又發現辦公室被貼上封條。

張晉源也自述，「鼎興案」、「三寶案」和「潤寅詐貸案」都有類似的系統性犯罪手法，且在永豐金控曾經被操控信用評等的信貸規模可能就高達數百億元，多次向高層反映無效，今年6月才會會同3位同事向金管會舉報，沒想到被公司大動作報復。

針對外界質疑永豐金這次對張晉源的處置是否適當，金融監督管理委員會銀行局副局長黃光熙今天表示，7月時有請張晉源到金管會說明，8月也有請銀行總稽核單位，就相關檢舉內容作調查，並請董事會建立平台和員工溝通，要董事會落實檢舉制度。

黃光熙表示，張晉源6月時是針對這些弊案說明，他認為銀行在授信審評制度上有缺失，金管會也有再去檢視永豐銀行信評妥適性，且2016年金管會已有重懲永豐銀行新台幣1000萬元，並解除金控董事何壽川職務，完成處分。

黃光熙說，已經在10月1日的時候，發函給永豐金，要求盡速以書面說明，對張晉源的提告與停職處分，是否符合金控內控對於「吹哨者」保護第34之2條相關的規定。

至於媒體提問另外3位參與檢舉弊案的員工，有人被調離原職，是否也應該被納入「吹哨者」的保護，黃光熙說，根據規定，不能降職、減薪等，但他強調，有提醒永豐金要建立好制度，有授理單位、內部程序，對吹哨者提供保密及保護機制。

根據「金控及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第34之2條規定，金融控股公司及銀行業對檢舉人應採的保護有，第一，檢舉人的身分資料應予保密，不得洩漏足以識別其身分的資訊；第二，不得因所檢舉案件而對檢舉人予以解僱、解任、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有的權益，或其他不利處分。（編輯：黃國倫）1081003