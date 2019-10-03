小額終老保單與保額放寬 7月後投保量倍增

（中央社記者劉姵呈台北3日電）自金管會開放7月起每人可以購買2張小額終老保單，最高保額也從新台幣30萬元提高到50萬元後，買氣立刻見效；保險局今天公布，7月保單銷售破1萬件，初年度保費近1.58億元，件數與保費皆以倍數增加。

金融監督管理委員會保險局今天公布，今年7月份小額終老保單新契約銷售件數有1萬116件，初年度保費收入有1億5763萬元，較6月份的3803件、保費收入6072萬大幅增加166%、160%。再者，8月份銷售件數也有9879件，保費收入也攀升至1億6043萬元。

此外，根據保險局統計，今年6月以前，各月小額終老險的初年度保費收入都沒有破億元紀錄，截至7月以前最高是今年1月的8857萬元，其他都落在6000萬元至7000萬元的區間。

不過，自金管會7月開放每人可以購買2張小額終老保單，最高保額也從新台幣30萬元，提高到50萬元之後，小額終老保單的買氣大幅提升。

保險局統計，今年前8月，累計小額終老保險新契約件數已達到4.6萬件、初年度保費收入達7億4651萬元，目前共有13家壽險公司銷售小額終老保險，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、三商美邦人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽、第一金人壽、台銀人壽、中華郵政人壽、宏泰人壽、遠雄人壽、全球人壽。（編輯：張均懋）1081003