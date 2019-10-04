美股反彈終結連2黑 台股有望挑戰10900點

（中央社記者張建中台北4日電）美股止跌反彈，道瓊工業指數漲122.42點，法人預期，台股可望隨著展開反彈走勢，有機會挑戰10900點關卡。

美股終結連兩天跌勢，終場反彈收紅，反應市場期望，疲弱的美國經濟將促使聯邦準備理事會（Fed）繼續調降利率。道瓊工業指數終場漲122.42點，漲幅0.47%；標準普爾500指數漲23.02點，漲幅0.8%；那斯達克指數漲87.02點，漲幅1.12%。

國內外產業訊息方面，大同宣布，持股50%的大同美國公司（TUS）已於9月30日在美國法院聲請重整，法院於10月2日開庭並核准重整。

英業達斥資新台幣11億7898萬元購買中國電器桃園龜山工業區資產，將做為生產伺服器相關用途。中電估計獲利約9億元。

中華精測自結9月營收3.92億元，創歷史單月新高，第3季營收11.02億元，季增64.4%，同創歷史新高紀錄。

液晶顯示器廠佳世達9月營收152.32億元，創歷史新高，第3季營收428億元，同創歷史新高紀錄，除現有事業維持旺季水準，轉投資事業持續擴增，是推升業績攀高的動能。（編輯：楊凱翔）1081004