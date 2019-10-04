更多編輯台推薦新聞：
影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌
文化

影片／台灣造型師巧搭 黑熊吃滷肉飯登上時尚雜誌

海洋清理系統奏效 收集到太平洋首批塑膠垃圾
國際

海洋清理系統奏效 收集到太平洋首批塑膠垃圾

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子
專題

專題／張小燕從童星到綜藝大姐大 縱橫演藝圈超越一甲子

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目
政治

專題／第三勢力突圍搶攻國會 柯郭聯軍最受矚目

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
反送中蔓延海外 中國駐英大使館成示威目標
首頁 / 產經

松江南京站地上權案 10月7日公告招標

最新更新：2019/10/04 12:45

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）具指標性的捷運松江南京站地上權案，確定10月7日公告招標，12月9日開標，底價訂為市價4成5，估算約新台幣40億至50億元，地租年息4%，不可興建住宅，業者看好興建辦公大樓潛力。

除例行地上權案件外，財政部國產署今年選訂1宗台北市精華區大坪數地上權標地，單獨公告招標。基地位於捷運松江南京站2號及3號出口，屬國發基金土地，使用分區為第3種住宅區及第3種商業區；以道路做為分隔，北側基地面積約574.75坪，與捷運出入口共構，南側基地面積則約875.7坪。

國產署官員表示，捷運松江南京站地上權案將在下週一（7日）公告招標，等標期約2個月，預定12月9日開標，考量此案位於北市精華地段，標售底價訂為市價的4成5，比一般例行地上權案高，地租年息則訂為4%，其中1%隨每年公告地價浮動，3%固定以決標當年公告地價計算。

國產署官員說，以市價的4成5估算，權利金底價約落在40億至50億元間，另外，由於北側基地上有捷運出入口，未來興建建物等於是與捷運出口共構，因此，得標廠商須支付2億多元費用給捷運局。

至於招標限制，國產署官員指出，該地屬於第3種住宅區及第3種商業區，未來開發規劃原則上只要符合土地使用分區限制即可，不過，考量社會觀感及周遭的發展規劃，限制該地不可興建住宅，避免在交通便利的精華區蓋出天價豪宅。

國產署北區分署表示，先前就此案舉辦說明會，有興趣的與會業者不少，包括壽險業者、建設公司，餐飲旅宿業者及開發投資公司等。

另一方面，上次空軍活動中心地上權案開標，因作業疏失，導致得標廠商元大銀行標單後到，引發其他投標廠商不滿、衍生爭議。

北區分署說，這次會上緊發條，避免烏龍事件重演，已要求郵局加強橫向聯繫，收到廠商投標單要盡快投入投標信箱，同仁去取標單時，也會再次跟郵局櫃檯確認還有沒有仍在運送中的遺漏標單。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，該地已限制不得興建住宅，加上近年大環境較不利旅館業經營，預估開發規劃可能朝向興建辦公大樓，以附近每月辦公室租金大約每坪2500至3000元估算，若規劃成A級辦公室，把每坪租金拉高到3500元至4000元，每年租金報酬率可有3%以上，可能成為吸引壽險業進場誘因。（編輯：鄭雪文）1081004

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報