松江南京站地上權案 10月7日公告招標

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）具指標性的捷運松江南京站地上權案，確定10月7日公告招標，12月9日開標，底價訂為市價4成5，估算約新台幣40億至50億元，地租年息4%，不可興建住宅，業者看好興建辦公大樓潛力。

除例行地上權案件外，財政部國產署今年選訂1宗台北市精華區大坪數地上權標地，單獨公告招標。基地位於捷運松江南京站2號及3號出口，屬國發基金土地，使用分區為第3種住宅區及第3種商業區；以道路做為分隔，北側基地面積約574.75坪，與捷運出入口共構，南側基地面積則約875.7坪。

國產署官員表示，捷運松江南京站地上權案將在下週一（7日）公告招標，等標期約2個月，預定12月9日開標，考量此案位於北市精華地段，標售底價訂為市價的4成5，比一般例行地上權案高，地租年息則訂為4%，其中1%隨每年公告地價浮動，3%固定以決標當年公告地價計算。

國產署官員說，以市價的4成5估算，權利金底價約落在40億至50億元間，另外，由於北側基地上有捷運出入口，未來興建建物等於是與捷運出口共構，因此，得標廠商須支付2億多元費用給捷運局。

至於招標限制，國產署官員指出，該地屬於第3種住宅區及第3種商業區，未來開發規劃原則上只要符合土地使用分區限制即可，不過，考量社會觀感及周遭的發展規劃，限制該地不可興建住宅，避免在交通便利的精華區蓋出天價豪宅。

國產署北區分署表示，先前就此案舉辦說明會，有興趣的與會業者不少，包括壽險業者、建設公司，餐飲旅宿業者及開發投資公司等。

另一方面，上次空軍活動中心地上權案開標，因作業疏失，導致得標廠商元大銀行標單後到，引發其他投標廠商不滿、衍生爭議。

北區分署說，這次會上緊發條，避免烏龍事件重演，已要求郵局加強橫向聯繫，收到廠商投標單要盡快投入投標信箱，同仁去取標單時，也會再次跟郵局櫃檯確認還有沒有仍在運送中的遺漏標單。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨分析，該地已限制不得興建住宅，加上近年大環境較不利旅館業經營，預估開發規劃可能朝向興建辦公大樓，以附近每月辦公室租金大約每坪2500至3000元估算，若規劃成A級辦公室，把每坪租金拉高到3500元至4000元，每年租金報酬率可有3%以上，可能成為吸引壽險業進場誘因。（編輯：鄭雪文）1081004