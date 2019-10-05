華航新增美西紐澳航班 最快第4季貢獻獲利

（中央社記者潘羿菁台北5日電）台美熱度加溫，華航28日起將一口氣新增美西與紐澳航線班次，其中，美西航線的台北洛杉磯來回航班，每週增加3班最多，增幅達兩成；美西旅遊與商務市場持續看旺，最快第4季可添獲利動能。

華航今天宣布，預計在28日加開台北洛杉磯來回航班，每週一、三、五加開航班，加上原本就有每天直飛的航班（洛杉磯及安大略），等於是未來每週14航班將增加至17個航班，往返洛杉磯地區，增幅達21%。

另外，也宣布在台北墨爾本航線，增加每週四班次，若加計台北雪梨來回、台北布里斯本航線以及延伸飛往奧克蘭班次，每週飛航達到22班，增幅為4.5%。華航強調，公司將是紐澳航點最多的國籍航空。

先前華航在法說會就提到，目前台美熱度持續加溫，看好商務與旅遊需求增加，積極擴增班次因應需求。

去年3月華航就首開台北安大略航線，每週7班天天直飛，不但成為拓展亞洲直航加州安大略定期航班的先鋒，更創下開航時值淡季的3至4月仍有平均7成訂位，顯見華航積極拓展美西市場，這回新增航班可以預期。

值得注意的是，根據華航統計今年上半年各航線佔營收比重，東北亞30%居冠，其次為東南亞的18%，越太平洋與中國航班佔比均為15%，越太平洋航線為華航前5大營收來源，顯見華航強化當地市場的企圖心強烈。

此外，目前為南半球旅遊旺季，華航此刻新增航班，無疑也是搶進紐澳出遊商機。

法人指出，華航今年上半年營收為832.97億元，年增2.8%，但是稅後純損為6.86億元，與去年同期比較為由盈轉虧，每股稅後純損為0.13元，雖然增加航班創造新收益，不過最快貢獻時間也要到第4季了。（編輯：林孟汝）1081005