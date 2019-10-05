NCC擬引進仲裁化解有線電視爭議 中嘉：難度很高

（中央社記者吳柏緯台北5日電）有線電視斷訊風波延燒，中嘉網路執行長揭朝華今天建議，應回歸上下架商業機制運作外，也表示非法機上盒對媒體產業的損害更大，政府更積極取締，否則會形成「本末倒置」現象。

至於NCC目前研議修改「有線廣播電視法」，將頻道授權爭議納入仲裁項目。揭朝華指出，「難度很高」，且由於整個仲裁過程原則上會在6個月內終結，有必要時可延長3個月，不僅曠日費時，他也不認為可以解決目前的爭議。

中嘉達勝集團今天上午舉行「五校聯盟微課程經費捐贈儀式」，由中嘉網路執行長揭朝華與建國中學校長徐建國共同主持。

數位匯流時代來臨，有線電視產業發展正面臨OTT串流影音正面衝擊，外傳有線電視市場年產值萎縮近百億，揭朝華受訪時低調表示，「應該有」，不過，他說，自己對產業未來沒有這麼悲觀，因為OTT族群逐漸呈現，預估「剪線潮」產生的影響會越來越小。

但由於跨區經營問題，近期有線電視業者與頻道代理業者間，因授權費爭議衍生的斷訊情形一波接一波，日前中嘉集團也才剛與運動頻道Eleven sports達成今年的授權協議，揭朝華如何看待斷訊潮，成為媒體關注的焦點。

他說，中嘉旗下的代理商「全球數位」也面臨到系統商自民國105年就沒有付授權費的問題，但中嘉採取的是相對其他業者比較保守的作法，除兼顧主管機關的要求外，還考慮到產業的和平、共同性及發展，中嘉目前的策略為採持續溝通協調。

揭朝華強調，有線電視產業最大的敵人不是自己，而是外在的威脅，呼籲同業應該要摒棄爭議、互相合作，才能面對外在挑戰、永續發展。他進一步表示，斷訊潮的爭議對消費者滿意度造成很大的影響，不論是系統業者、頻道業者與主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）都要去面對。

他說，現在進行中的幾個爭議案件，NCC分別針對系統業者與代理商進行調處，調處不成功之後又開協調會。中嘉跟其他的業者幾乎每週都去參加協調會，但卻很難取得共識，「確實感覺對不起NCC，因為好像在浪費他們的時間」。

揭朝華坦言，由於產業日漸衰退，業者經營困難，自然會考慮節省成本，因此會有些利益上的衝突；主管機關過度介入授權費爭議，並沒有讓事情順利結束，反而會一直拖下去，「亂象可能更亂」，建議回歸上下架商業機制，可能會更好。

他進一步指出，今年4月三讀通過「著作權法」修正案後，但政府針對取締非法機上盒、非法影音網站的作為，仍不夠積極；撇開有線電視用戶流失問題，非法機上盒對於媒體產業造成的影響，或許比有線電視業者碰到問題更嚴重。

揭朝華認為，政府一邊扶植文創，另一邊卻不打擊非法業者，以致很多本土好的影片才首播10多分鐘，非法影音網站就播出了，大大損害了本土文創產業的發展形成「本末倒置」現象。（編輯：林孟汝）1081005