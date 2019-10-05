台北時裝週登場 打造台版時尚味

（中央社記者潘羿菁台北5日電）紡拓會今天舉行「2019台北時裝週」，找來台灣新銳設計師與國內紡織廠合作，紡拓會秘書長黃偉基表示，透過這樣的組合可以激發台廠布料開發、開拓新市場。

今年紡拓會找來5位設計師包括吳日云、汪俐伶、安德烈、林虹華與陳瑨，至於台廠則是包括綿春、世堡、興采、加圖、和明與毅荃等。同時，紡拓會還邀請前三宅一生服裝品牌設計總監藤原大進行指導。

黃偉基認為，台灣紡織產業擅長機能布料，如何藉由與時尚設計師的共同開發，或許可以替產業帶來更多新發想。

汪俐伶與世堡公司合作，以大自然為題材，運用世堡機能布料創造不同「光」之效果。

專注在數位刺繡布料的加圖總經理張家聖表示，隨著品牌客戶對於環保可回收議題愈來愈重視，公司開發出結合有機棉與數位刺繡的布料，為一大創舉，逐漸在高價婚紗禮服領域打出知名度。

加圖與林虹華合作開發一系列刺繡禮服，運用光纖面料，連結電池發出多種光芒，增加禮服視覺效果，同時，以不同材質做拼接，表現出漸層感，讓數位刺繡布料兼具環保與時尚效果。

另外，興采則是與安德烈合作，透過台灣原住民共有傳統工藝「織布」，將圖騰抽離回歸到最單一元素，運用興采防潑水機能布料，避免禮服裙擺受到天氣影響破壞美感。（編輯：趙蔚蘭）1081005