5G帶動明年MLCC需求 國巨股價強勢登2個月高點

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）法人預估5G應用可望帶動被動元件MLCC明年需求，台廠國巨今天盤中表現強勢，最高來到272.5元，漲4.4%，是2個月來波段高點。

此外，華新科股價也相對走堅，最高來到185元，漲3.9%；禾伸堂則來到106元，漲2.4%。

美系外資法人出具報告指出，包括5G、物聯網、資料中心、以及電動車應用可望帶動積層陶瓷電容（MLCC）元件需求，其中預估從2020年到2021年，5G應用占全球MLCC市場比重約19%到28%區間，預估到2023年，5G毫米波（mmWave）頻段用設備將加速MLCC需求。

法人表示，從今年10月開始，低階MLCC產品營收表現可望翻轉，較去年同期成長，此外零組件、主機板組裝以及系統整合等方面需求強勁，顯示MLCC市況從第3季開始回溫；此外庫存高峰已過，中國通路商庫存水位回到正常水準。

觀察庫存天數與平均銷售價格（ASP），本土法人日前表示，MLCC元件新增產能投入成長幅度約5%到10%，產能擴充相對有紀律，通路商庫存天數已降至90天左右，目前主要MLCC大廠以提高稼動率為主，預期10月MLCC的平均銷售價格可能較第3季平均持平。

美系外資法人日前指出，今年下半年MLCC的平均銷售價格穩健，在經銷商庫存去化後，預估今年第4季國巨的庫存水位將回到90天左右，預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。

另一家本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕、部分訂單有機會遞延到10月出貨、提前在12月可能會有被動元件拉貨潮，有助國巨和華新科第4季業績持穩。

展望國巨和華新科今年業績，法人預估國巨今年業績有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會落在16元到18元區間，創歷史次高。華新科今年每股純益有機會落在12元到14元區間，歷史次高可期。（編輯：楊凱翔）1081007