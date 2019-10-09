徐國晉任美光副總裁與台灣美光董事長

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）記憶體大廠美光（Micron）今天宣布由徐國晉出任美光企業副總裁暨台灣美光董事長，管理美光在台包括台灣美光記憶體、台灣美光晶圓及台灣美光半導體三家子公司。

美光指出，徐國晉將向美光全球前段營運資深副總裁尼可森（Buddy Nicoson）匯報；並負責管理美光在台中與桃園的前段製造廠，及美光在台整體運作，包括與政府及學校間的交流關係。

美光在台據點包括台北的業務服務與技術支援辦公室、台中與桃園的前段晶圓製造廠，以及台中的後段廠。其中，台中與桃園廠區共組為美光DRAM卓越中心。

徐國晉在業界累積30多年經歷，歷任多項製造工程與管理等高階職務，以技術轉移與優化、改善良率、提升新廠區產能見長。他在2015年加入美光之前，曾任台積電在美國的WaferTech總經理。

徐國晉擁有國立台灣大學物理學士及國立交通大學科技管理碩士學位。

美光目前在全球擁有超過3.4萬名成員，遍及17個國家，擁有超過4萬項專利，是全球第3大記憶體公司，僅次於韓國三星和SK海力士，也是全球第4大半導體公司，其中台灣美光有8000名成員。（編輯：鄭雪文）1081009