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今年稅收超徵規模估僅百億 近6年最低

最新更新：2019/10/09 18:50

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）受所得稅制優化方案減稅效應、證交稅短徵及多項貨物稅減徵優惠上路影響，財政部預估，今年全國稅收實徵數僅會比預算目標微增百億元，超徵規模將大幅縮減至近6年來最低水準。

財政部今天公布9月全國賦稅收入初步統計，9月實徵淨額新台幣2333億元，年減4.3%，主因與9月營所稅年減12.5%有關。

財政部統計處副處長陳玉豐說明，受颱風米塔來襲影響，9月30日放起颱風假，當天剛好是營所稅暫繳申報截止日，導致不少案件延後至10月1日才申報，稅款也延後入帳，造成9月營所稅年減逾一成。

陳玉豐表示，根據最新數字，統計從9月1日起至10月4日營所稅暫繳稅額已達2157億元，加計遞延入帳稅收，金額高於2018年全年的1972億元，受營所稅稅率由17%調高至20%帶動，暫繳稅額明顯較去年成長。

至於累計前9月全國賦稅收入則為1兆8693億元，年增0.6%，與前9月預算數相比，達成率100.8%，剛好達標；若與全年預算數相比，達成率則為78.3%，低於去年同期的80.9%。

財政部統計處推估，在今年第4季稅收表現與去年相當前提下，全年稅收實徵數只會比預算數增加100多億元，對比近年動輒超徵逾千億或近千億情形，超徵規模明顯縮水，超徵數預估將創近6年來最低。

陳玉豐分析，所得稅制優化方案去年上路，將營所稅稅率調高至20%，相對綜所稅則釋出減稅利益，提高4大扣除額額度，反映在今年5月營所稅及綜所稅申報上，營所稅增、綜所稅減，相互抵銷後，整體所得稅表現約與預算數持平。

陳玉豐指出，由於證交稅預估勢必短徵，今年證交稅全年預算數訂為1129億元，但前9月實徵淨額僅646.6億元，達成率才57.3%，加上有節能家電、大型柴油車等多項貨物稅減稅優惠在進行，影響貨物稅稅收；因此，預估今年稅收僅能差不多達成預算數，與去年同期相比，年增率也會是持平或僅微增。

根據財政部統計資料，2013年全國稅收短徵296億元，2014年起轉為超徵1088億元，2015年超徵1878億元、2016年超徵1278億元、2017年超徵960億元、2018年超徵897億元。（編輯：張均懋）1081009

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