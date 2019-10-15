蘋概股輪流漲 宸鴻漲停業成漲逾5%

（中央社記者潘智義台北15日電）蘋果新機iPhone11雖然少了3D壓力感測功能，讓蘋果觸控面板供應商宸鴻、業成少了3D感測模組貼合業務，但因iPad訂單回流，9月營收仍較去年大增，宸鴻今天盤中直奔漲停。

TPK-KY宸鴻盤中來到漲停價64.2元、GIS-KY業成來到115.5元，大漲5.47%。

法人表示，雖然市場一度以為蘋果今年新機放棄3D壓力感測功能，以降低零組件成本，連帶使宸鴻、業成少掉相關觸控模組的貼合業務，造成營收大減，但從9月營收來看卻非如此，宸鴻9自結合併營收為新台幣148.16億元，較去年同期大增31%，較8月成長16.6%。

法人分析，針對蘋果iPhone11系列新機，宸鴻、業成僅保留採用液晶面板（LCD）新機的觸控模組貼合業務，至於有機發光二極體（OLED）版新機完全沒有訂單，但LCD版觸控模組貼合業務，今年拉貨時間較早，使9月營收較去年同期成長，加上中國大陸觸控面板廠歐菲光今年未接獲iPad觸控模組訂單，台廠順勢拿下回流訂單，挹注9月營收。

外資及陸資昨天買超友達3萬3141張、群創1萬7995張、宸鴻1032張、業成460張。

外資昨天加碼面板雙雄友達、群創，股價出現難得一見的漲勢，但今天友達、群創股價都熄火，友達在平盤價8.19元之上游走、群創也在平盤價6.93元附近徘徊，反倒是觸控面板廠宸鴻、業成接續大漲。（編輯：鄭雪文）1081015