中國手機品牌在台交鋒 4鏡頭應戰搶市

（中央社記者江明晏台北16日電）時序進入第4季，多家中國手機品牌包括OPPO、realme、小米、vivo不約而同在台交鋒，都端出主打「4鏡頭」的新機應戰，瞄準年底換機潮旺季搶市。

今年9月底，OPPO於台灣市場推出旗下第二代影像旗艦產品Reno2系列。OPPO宣布，兩週預購時間內OPPO Reno2官方線上與線下預購成績已超越前代產品，分別成長4.2倍與2.3倍，總預購數量甚至超越R17系列，成長幅度超過20%。

OPPO Reno2主打4鏡頭設計與5倍混合變焦、20倍數位變焦，10月6日取機首日全台OPPO體驗店湧現人潮，更有約350名消費者一早便至OPPO台北三創店排隊等待領機。

對此，OPPO台灣市場總經理施晃嘉表示，OPPO Reno2預購有好表現， Reno2 Z也很快就要上市，相信會提供注重手機影像功能的消費者Reno2以外的另一種選擇。

新興手機品牌realme已發表旗下首款旗艦智慧型手機realme X2 Pro，搭載Qualcomm Snapdragon 855 Plus處理器、6400萬像素變焦4鏡頭，預計未來在台上市。

realme X2 Pro已在realme官網和京東、天貓、蘇甯易購三大電商平台開啟預購，並將於10月18日凌晨0時正式發售；realme X2 Pro大師版水泥配色將於雙11正式發售。

小米台灣今天將在台舉辦「小米台灣Redmi Note 8 Pro暨新零售夥伴發布會」，預料將發表小米Redmi Note 8 Pro，擁有6400萬像素4鏡頭，瞄準手機攝影體驗，也有生態鏈智慧新品同場發布。

台灣vivo也宣布，將於10月23日在台舉辦vivo NEX3 / V17 Pro新機發表會，其中V17 Pro配置4鏡頭，並強調有世界首款前置升降雙鏡頭，而NEX 3主打「瀑布螢幕」，推測也會有5G版。（編輯：楊玫寧）1081016