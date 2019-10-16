防範貿易戰影響國銀大陸分行營運 金管會祭3招

（中央社記者劉姵呈台北16日電）美中貿易戰衝擊全球經濟，金管會主委顧立雄今天表示，為控管風險，將督促國銀在大陸分行、子行要控管授信品質、用盈餘打消逾放及控制曝險額在淨值8成以下，以防範可能風險。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席「美中貿易戰升級．台灣的新機會」研討會時表示，美中貿易戰影響層面可分為2部分，首先，貿易戰升溫導致全球貿易衰退，世界貿易組織（WTO）已將今年全球貿易成長預測大幅下修至1.2%，遠遠不及今年4月預估的成長2.6%。

再者，根據經濟合作暨發展組織（OECD）發表最新經濟預測，已下修今、明2年全球經濟成長率為2.9%及3%，低於2018年的3.6%，更警告今年成長率將創下近10年以來最低紀錄。

不過，顧立雄強調，目前美中貿易爭端並未對台灣經濟或金融市場產生重大不利影響，部分學者甚至分析，台灣與部分東南亞國家，可能將受惠於貿易紛爭下的轉單效應。

他進一步表示，根據行政院主計總處預測，今年台灣經濟成長率為2.46%，較5月預測數上修0.27個百分點；而截至今年8月底，上市、櫃公司營收合計約新台幣21.56兆元，也與去年同期相當，因此台股基本面尚屬穩健，今年以來台股表現，也優於多數鄰近國家。

至於美中貿易戰是否會衝擊國銀在大陸的分行、子行，顧立雄表示，目前相關數據沒有太大變化，整個曝險金額占淨值比例有下降趨勢，雖然銀行在授信方面趨於謹慎，但數字沒有明顯反映有實際影響，且獲利情況還不錯。

他說，雖然外界傳出大陸地方性銀行有潛在風險，但截至目前為止，還沒有看到相關問題。

儘管相關數據沒有太大變化，但顧立雄認為，金管會必須將風險控管得宜，一旦發生任何狀況，台灣金融市場可以穩定因應。

顧立雄表示，金管會已督促國銀在大陸分行、子行授信應提列足額的備抵呆帳，並做好授信品質控管；第二，要求大陸分行一發現有逾放情形，就要用盈餘打消；第三則是要控制曝險額必須在淨值的8成以下。

此外，對目前台灣銀行、中國信託銀行在大陸分行有較大筆呆帳問題，顧立雄說，基本上到年底前，只要有盈餘就一定要打消呆帳，目前看起來子行逾放還是比分行高，但子行與總行有資產區隔概念，風險比較不會蔓延到總行，且子行資產規模較小，對總行的影響程度也較低。（編輯：林淑媛）1081016