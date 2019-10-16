蔡總統肯定工具機業 3方案協助升級

台灣區工具機暨零組件工業同業公會16日召開第五屆第一次會員代表大會，總統蔡英文出席並致詞表示，台灣工具機產業絕對有世界級的實力，政府將採取3大方案協助業者升級轉型。中央社記者郝雪卿攝 108年10月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）總統蔡英文今天出席台灣區工具機暨零組件工業同業公會會員大會時指出，台灣工具機產業絕對有世界級的實力，政府將採取3大方案協助業者升級轉型，未來才能先蹲後跳。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會下午在台中市潮港城餐廳召開第五屆第一次會員代表大會，並進行第五屆理監事改選，蔡總統、內政部長徐國勇、行政院政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、全國工業總會理事卓永財、外貿協會秘書長葉明水、台中市副市長令狐榮達等人出席。

蔡總統在致詞時指出，全世界的經濟都因美中貿易戰變動而受到影響，尤其是在製造業，對於生產設備的投資確實有相當觀望的氣氛，不過，台灣的工具機業者一樣有信心，要將台灣的工具機賣到全世界去，像剛落幕的歐洲工具機大展，一共有239家台灣廠商參展，規模僅次於地主國的德國，成為全球第二大參展國。

總統表示，政府會傾聽意見，集思廣益，找出解決方案，跟大家面對困難，克服挑戰，這就是政府會做事，而且還提出3大方案來協助，包括資金融通、擴大訂單、固本轉型等。

在固本轉型方面，蔡總統說，短期留才跟中長期培育是一樣重要，政府會投入資源支持產業職場再訓練、相關技術研發及中長期人才培育基地，讓產業基礎更穩固，未來才能先蹲後跳。工具機產業絕對是關鍵，接下來政府會跟大家一起努力，一起站穩腳步，全力升級轉型，讓擴大海外市場的動能持續維持。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會理事長嚴瑞雄表示，因為美中貿易戰，全球業者對機械設備投資轉趨保守，對工具機造成的衝擊，雖然不像當年金融海嘯，但卻因美中貿易衝突等不確定因素的拉鋸，形成一場時間的耐力賽，情況更為嚴峻。（編輯：林沂鋒）1081016