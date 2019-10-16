台股漲勢凌厲 顧立雄：仍有3大變數

（中央社記者劉姵呈台北16日電）台股今天收盤上漲51.03點，收11162.83點；金管會主委顧立雄表示，主要是受到美中貿易達成初步談判帶動整體股市表現；不過，他也強調，投資人仍要留意美中發展、英國脫歐與香港示威運動3大不確定因素。

台北股市今天也守穩「萬一」關卡之上，加權指數終場收在11162.83點，創下自2018年6月14日以來新高紀錄。

金融監督管理委員會主委顧立雄今天出席活動接受媒體訪問時表示，台股在這波情勢中站上萬一關卡，主要有3大原因，第一，大家原本預期上市櫃公司營收將受貿易戰影響衰退，但目前營收仍未衰退；第二，轉單效應仍然存在，類股表現不錯；第三，台股殖利率不錯，基本面也很好，相對其他市場抗跌。

不過，顧立雄提醒投資人，市場另外還有3大不確定因素，首先，美國與中國大陸目前只完成初步協議，現在還沒看到終局，還要觀察後續發展；其次，要觀察英國脫歐結果是否會造成歐洲經濟的不安；第三，香港「反送中」示威運動，目前還在進行當中，要觀察後續對經濟或金融市場會有多大的衝擊及影響，有待後續密切觀察。

顧立雄最後強調，這些不確定因素屬於風險，會造成資本市場及股市價格波動，但股市表現最終仍要回歸基本面；他重申，台股相較於亞洲其他市場明顯抗跌，殖利率表現也不錯，從中長期來看，還是看好台股後市。（編輯：黃國倫）1081016