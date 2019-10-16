網銀安全缺失及違規兼職 金管會開罰銀行與投顧

（中央社記者劉姵呈台北16日電）金管會今天公布最新裁罰案，上海商銀辦理網路銀行交易安全控管有缺失，不過已有改善僅處以糾正；另外，高欣投顧因業務人員與財務會計部門主管違規兼職，影響公司業務執行，遭開罰新台幣60萬元。

金融監督管理委員會今天晚間公布2件裁罰案，首先，銀行局指出，上海商業儲蓄銀行透過網路銀行辦理客戶投資風險屬性評估、信託開戶、進行投資交易及變更基本資料等作業，核有網路銀行交易安全控管機制未周延或未切實執行的狀況。

銀行局表示，不過考量上海商銀已採行相關改善措施，因此，依銀行法第61條之1第1項規定，僅予以糾正，此次未開罰。

再者，證期局也指出，高欣投顧其業務人員及前任財務會計部門主管，有違規兼職狀況，違反投顧事業人管專任規定，令高欣投顧停止相關人員業務執行，並開罰新台幣60萬元。

證期局表示，高欣投顧的余姓及劉姓員工分別在2014年9月17日及2014年9月15日，任職高欣投顧的總經理兼任投資研究部門主管及財務會計部門主管，但當時又分別兼任亞太數位科技教育公司的董事及董事長；且金管會在2015年4月2日，已就高欣投顧前洪姓負責人於2014年10月15日登錄為該公司業務人員時，已擔任銓威開發科技負責人，核有違反投顧總經理、部門主管及業務人員應專任規定，處高欣投顧糾正，並請其處分相關人員。

證期局說明，余姓員工在2016年11月24日至2017年12月18日任職高欣投顧總經理期間，也分別同時兼任標捷綠能公司董事、世陽國際能源公司董事長、亞太資本公司董事及標捷光電科技公司監察人。此外，2018年1月3日至2018年12月10日任職業務人員期間，分別同時兼任標捷光電科技公司監察人、亞太資本公司董事及家安資訊公司董事長。

另外，劉姓員工在2016年11月24日至2018年11月22日任職財務會計部門主管期間，也兼任亞太資本公司董事長，以及2017年6月16日至2017年9月14日兼任家安資訊公司董事。（編輯：黃國倫）1081016