iPhone 11出貨看佳 外資連4日買超鴻海

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海今天收盤上漲2.93%，是2個多月來高點，成交量創4個半月來高峰，外資法人連4個交易日買超。法人預期鴻海可望受惠iPhone 11出貨看佳，第4季業績創高可期。

鴻海今天午盤後股價走堅，尾盤續揚，終場收在77.2元，上漲2.93%，是今年8月以來波段高點，成交量放大到約8.14萬張，是今年5月下旬以來高峰。鴻海今天收盤市值站上新台幣1.07兆元。

根據統計，外資法人今天買超鴻海2萬4434張，三大法人買超鴻海2萬8174萬張，累計外資法人已經連續4個交易日買超鴻海達8萬3506張，三大法人連續4個交易日買超鴻海8萬5429張。

展望第4季，法人指出鴻海第4季業績可望持續受惠旺季季節性拉貨力道，蘋果新款iPhone 11全機種系列出貨看佳，可望帶動鴻海在中國大陸鄭州和深圳兩大廠區出貨表現，預估第4季將是今年營運高峰，業績有機會續創新高。

天風國際證券分析師郭明錤預估今年iPhone 11系列出貨量到7000萬支到7500萬支，並預期今年第4季iPhone產業鏈可望穩健成長。

郭明錤也預期，蘋果將在明年2020年第1季發售較低售價的iPhone SE2，預估明年iPhone SE2出貨量可到3000萬支到4000萬支，鴻海旗下工業富聯（601138.SH）可望受惠iPhone SE2機殼訂單，預估今年第4季到明年第1季開始貢獻營收與獲利。

鴻海集團在印度布局傳出新進展，印度媒體網站ET Telecom.com日前引述知情人士報導，蘋果有意將印度打造成全球製造樞紐，其中蘋果開始透過鴻海集團在清奈（Chennai）附近的廠區，製造量產iPhone XR產品。（編輯：張均懋）1081017