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iPhone XR印度製造已開賣 傳鴻海幫大忙

最新更新：2019/10/22 10:18

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）蘋果iPhone在印度製造傳進展，外媒報導，在印度製造的iPhone XR產品已經銷售。印度媒體日前也報導，主要由鴻海在印度廠區製造iPhone XR產品。

國外科技網站9To5Mac引述華爾街日報（The Wall Street Journal）記者柏尼爾（Newley Purnell）推文圖片，在iPhone XR包裝盒背面寫著產品由蘋果設計、在印度組裝，證實了日前印度媒體報導iPhone XR在印度生產的消息。

印度媒體網站ET Telecom.com日前引述知情人士報導，蘋果有意將印度打造成全球製造樞紐，其中蘋果開始透過鴻海集團在清奈（Chennai）附近的廠區，製造量產iPhone XR產品。

透過在印度製造iPhone XR，報導說，蘋果可以降低大約20%的進口稅，知情人士指出，這不會讓iPhone XR的價格下跌。

外媒日前報導，2015年蘋果代工企業在印度沒有半間組裝廠，但到今年已經增加到3間，其中1間隸屬計劃生產iPhone X系列手機的鴻海富士康。

另一方面，緯創於2016年開始在印度班加羅爾（Bengaluru）設廠生產iPhone，是首家拿到蘋果訂單在印度製造iPhone的製造商。其中，iPhone 6s是從去年開始在印度生產，iPhone 7則從今年初開始在印度生產。緯創在印度生產蘋果iPhone 6s和iPhone 7已經出口歐洲。（編輯：楊玫寧）1081022

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