肯定輸出入銀行新南向表現 財長支持再增資

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）肯定輸出入銀行協助推動新南向政策成效，財政部長蘇建榮今天公開表示，支持輸銀再增資，由現行資本額新台幣306億元逐步擴大，盼行政院支持，以強化政策性銀行角色。

財政部長蘇建榮今天出席輸出入銀行舉辦的「新南向執行成果發表會」，並於致詞時表示，台灣是一個開放且出口導向經濟體，對外貿易是國家發展的重要命脈，政府在40年前於財政部底下成立輸出入銀行，提供企業出口貸款、保證及輸出保險，讓台商於出口、對外貿易時順利取得資金，是台灣唯一專業政策性銀行，扮演重要角色。

蘇建榮表示，過去40年，歷經多次國際金融情勢動盪考驗，輸銀都能持續好好扮演政策銀行的功能，促進台灣出口成長，擴大海外基地，現階段也積極協助政府推動新南向政策，由其目前面臨。

蘇建榮指出，統計2016年至2019年9月底，輸銀對新南向核貸已達新台幣637億元，輸出保險金額674億元，同時也跟11國、45個金融機構建立轉融資關係，大幅提升台灣競爭力。

話鋒一轉，蘇建榮說，要扮演這樣的重要角色，背後需要有充沛資金，財政部當然支持輸銀增資，但問題是行政院也要支持，盼能逐步擴增輸銀資本額，由現行的306億元再擴大，以強化政策性銀行角色，尤其現在全球競爭激烈，期待輸銀能持續協助廠商拓展海外市場，帶來經貿上的新契機。

輸出入銀行理事主席林水永表示，統計2019年1到9月，輸銀承作新南向融資已達195億元，新南向保證額度33億元，輸出保險188億元，各項目都呈現雙位數成長，遠高過行政院要求的KPI（關鍵績效指標）。（編輯：林興盟）1081022