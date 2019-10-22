長榮航深化旅遊產業 衝刺觀光一站式服務

（中央社記者潘羿菁台北22日電）長榮航空直營旅行社推出長汎假期衝刺營收，長汎旅運董事長陳憲弘表示，受惠於旅遊商品熱銷正面加持，明年營收目標拚40億元，未來將運用長榮資源串成旅遊觀光一站式服務。

陳憲弘進一步指出，憑藉長榮航空在國外擁有逾50個航點，長汎明年將與長榮系統平台對接，利用長榮知名度承接國際觀光客來台，「旅客在官網訂機票之後，希望可以搭配訂房、交通甚至是當地旅遊導引」，通通可由長汎來承接，形成「長榮地接」概念。

2015年長榮集團併入長汎旅行社，長榮航空持股約20%多、立榮則是40%多，目前長汎銷售日本商品營收占比5成最多，東南亞為20~25%，歐洲則是10~15%，雖然當前東北亞航班多，造就旅行社殺價競爭，不過長汎最大利潤卻是來自東北亞日本，只不過，其他航線呈現虧損，連帶拖累長汎整體虧錢。

不過陳憲弘強調，在團體旅遊部分，長汎主打特殊規劃，例如，山岳旅遊主題旅行或是達人帶路等，期盼可以提升定位價值，避免掉入殺價紅海市場，此外，受惠於長榮航空新開峴港航班，目前第4季峴港旅遊已經一位難求，很多人訂不到峴港，就會退而求其次去河內玩，推升今年前9月營收約26.3億元，年成長3%左右，現階段10月相當熱門，有望創歷年同期新高，估計今年度目標37億元有望達陣，年增5%，明年則是設定目標營收40億元。

長汎旅運副總楊許虎提到，後續長汎將配合長榮航空新開航點，跟著規劃產品設計，例如，長榮航空明年2月米蘭首航，因此長汎設計米蘭瑞士或是米蘭義大利等多線商品，創造雙贏。

陳憲弘進一步指出，大股東長榮航空國外據點相當多，將這些資源整合起來，明年度長汎要積極耕耘國際觀光客入境商機，第一步將先串連長榮航空與長汎系統平台，運用長榮航空知名度推升長汎搶食入境觀光服務市場，例如訂房服務、交通接駁與當地旅程等，創造一站式觀光營運模式，期盼將集團資源極大化。（編輯：黃國倫）1081022