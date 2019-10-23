星國ITS世界大會 工研院奪亞太區產業成就獎

第26屆智慧交通系統世界大會頒獎， 工研院以iRoadSafe車聯網技術串聯產業合作，勇奪「亞太區產業成就獎」，圖為工研院董事長李世光（左）上台領獎。中央社記者黃自強新加坡攝 108年10月23日

（中央社記者黃自強新加坡23日專電）第26屆智慧交通系統世界大會今天頒獎， 工研院以iRoadSafe車聯網技術串聯產業合作，勇奪「亞太區產業成就獎」，擊敗新加坡、中國等對手，為台灣智慧運輸寫下新里程碑。

第26屆智慧交通系統世界大會（Intelligent Transport Systems World Congress），21日起在新達城國際會議展覽中心舉行為期5天會議。

財團法人工業技術研究院董事長李世光領獎表示，歐美各國積極推動政策驅動智慧運輸發展，希望車聯網能結合資訊、通訊、汽車電子、數位內容科技等多重應用，藉以打造智慧城市。

他指出，交通部與經濟部也合力發展制定重大的交通政策，其中一項就是智慧運輸，尤其，工研院對自駕車、車間通訊等應用逐漸成熟，例如自駕車已在台中、新竹試運行。

李世光認為，這次獲獎的V2X （Vehicle-to-Everything）的車聯網技術不僅產業化，也在台灣8縣市展開應用，未來將繼續集結產、官、研能量，把台灣智慧運輸產業推向國際。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克也表示，車聯網透過定位系統獲得道路及行車資訊，藉由V2X通訊技術，以及感測裝置的輔助獲得路況資訊，提供駕駛人預先獲悉可能發生的危險狀況，提早採取因應措施。

對於工研院這次能從新加坡及中國等對手勝出，闕志克分析，亞太地區交通環境普遍車流複雜，道路行駛多有車輛、摩托車、自行車等多元運輸方式，導致在複雜交通信號交叉口的混合路口，易有交通安全問題。

工研院在經濟部技術處支持下，研發智慧道路安全警示系統（ V2X Safety Solution），就是針對亞太區複雜交通環境的智慧道路安全解決方案。

值得一提的是，iRoadSafe智慧道路安全警示系統，整合通訊、感測器與交通號誌、設施等資訊，經由防碰撞演算法，運算人車物件之間距離，進一步預測軌跡，透過路邊單元通訊廣播設備，對裝有車載機的車輛、或電子看板等所有用路人發出警訊。

工研院透過參與交通部智慧運輸系統發展建設計畫，將研發技術導入台灣各縣市交通建設。目前這項技術部署在台灣8個縣市的26個易發生事故路口，包括基隆、雙北、新竹、台中、南投、台南和高雄等。統計顯示約降低50%交通事故發生率，提高路口安全。

工研院強調，這項技術已技轉給台灣車載資通訊廠商，希望協助廠商前進東南亞國家，輸出台灣智慧運輸系統。

今年智慧交通系統世界大會主題是Smart Mobility，Empowering Cities，邀集國際系統整合業者、車廠、汽車電子、電子地圖應用、5G通訊及各國智慧運輸管理機關、國際大廠，超過世界100個以上國家與地區代表，共一萬餘人出席。（編輯：陳永昌）1081023

第26屆智慧交通系統世界大會，台灣也率團參與，呈現台灣ITS建設成果，爭取國際商機，圖為工研院董事長李世光（右3）與台灣代表等人合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年10月23日

第26屆智慧交通系統世界大會頒獎， 工研院以iRoadSafe車聯網技術串聯產業合作，勇奪「亞太區產業成就獎」，圖為工研院董事長李世光（右2）與其他獲獎者共同合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年10月23日