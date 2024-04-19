NET ZERO DAY秀技術 工研院：淨零不是成本是商機

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（中央社記者張建中台北19日電）工研院今天舉辦第3屆ITRI NET ZERO DAY，打造淨零時代競爭力論壇暨特展，展現淨零技術能量，工研院董事長李世光表示，節能救地球、減碳賺大錢，淨零減碳不再是成本，而是商機。

李世光說，工研院3年前開始舉辦「ITRI NET ZERO DAY」，今年邁入第3屆，內容越來越精彩，今天估計有超過1000人參與，現場300人出席，還有700人線上參加。

李世光表示，國際對於淨零減碳的重視越來越高，在淨零的架構下，節能救地球、減碳賺大錢，淨零減碳不再是成本，而是商機。工研院在經濟部產業技術司的支持下，推動相關工作。

他指出，今天在24家公協會共同響應下，展出各式各樣技術與服務，特別設立氫能專區，展現在氫能的一條龍布局，包括產氫、應用及基礎架構。

李世光說，過去世界認為氫能不太可能進入能源領域，不過氫能是最潔淨能源，燃燒後只會產生水，未來全球預計投入5兆元資金在氫能，絕對是商機。

李世光表示，透過讓專利能夠用以融資，將有助於中小企業克服困難往前走。他還不忘鼓吹廠商向工研院技轉，表示工研院技轉有一定限制，有興趣的業者要搶先，今天就是最好機會。

工研院院長劉文雄說，今年的「ITRI NET ZERO DAY」有兩大重點，包括氫能創新平台、共創綠色金融科技平台。氫能創新平台展示工研院開發的鹼性膜電解產氫技術，生產1公斤氫氣耗電量約57度電，未來將進一步將耗電量降至50度，目前已與台塑及日本德山洽談合作。

此外，工研院還展出氫氣健康安全監測解決方案，當洩漏氫氣濃度達到爆炸下限濃度的1/1000，約0.004%，便可即時示警。新能源車方面，則有載具用儲氫氣瓶、AI智慧充電監控模組、混合電力控制器、超高功率密度碳化矽馬達驅控器等一系列技術。

共創綠色金融科技平台方面，劉文雄說，工研院積極鏈結科技市場與資本市場，為新創企業無形資產創造貨幣化價值，提高投資者與上下游供應鏈信心。

工研院現場還展示千瓦級AI伺服器散熱方案，目前已分別與一詮和英特爾（Intel）合作。織物回收用纖維智慧分選技術透過運用拉曼光譜，加上感測器及AI模型提升效率，0.7秒即可辨識衣服的混合比例，並自動辨識材質，協助回收衣服、邊角料分類，準確度達95%。

劉文雄表示，工研院能源資產績效管理方案團隊將衍生新創公司POXA Energy，提供降低電池循環次數、SaaS服務彈性化架構及電力市場週報訂閱服務。（編輯：張均懋）1130419