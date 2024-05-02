六燃新竹廠第3期修復開工 預計116年完工

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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠第3期修復再利用工程今天開工，竹市府指出，預計民國116年完工，盼能重現歷史脈絡及獨特的眷村紋理，成為結合歷史經驗、地景記憶的城市文化新亮點。

「歷史建築日本海軍第六燃料廠新竹支廠第三期修復再利用工程」今天舉行開工典禮，包括新竹市副市長邱臣遠、新竹市文化局長王翔郁及多名市議員、里長到場見證，共同祈求工程順利進行。

邱臣遠致詞表示，日本海軍第六燃料廠新竹支廠自99年指定為歷史建築後，市府即啟動調查研究、規劃設計、結構補強，積極向中央爭取補助，此次修復再利用第3期工程總計畫新台幣2億5470萬元，其中包含中央挹注1億5282萬元。

王翔郁指出，六燃新竹廠為現今台灣少數僅存二戰時期軍事工業遺跡，戰後見證了眷村克難生活變遷的集體記憶，園區融入超過1甲子的眷村文化與故事，兼具日治時期建築地景，與國民政府時期眷村文化的雙重價值。

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新竹市文化局提供新聞資料表示，六燃新竹廠佔地近1公頃，修復工程無法一步到位，110年已完成第1期廠房結構補強工程，第2期針對廠房周邊景觀及廠房本體部分構件修復，預計6月完工，第3期將持續修復六燃廠歷史建築本體及其周邊環境整頓，工期約30個月。

文化局指出，此外，六燃新竹廠的煙囪內的煙道口已被發現有珍稀動物「霜毛蝠」，修復工程將配合霜毛蝠每年4月至9月的棲息期，避開較高干擾工程，儘量降低工程對於霜毛蝠的影響，使其能與歷史建築共生共存。（編輯：張銘坤）1130502