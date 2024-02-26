學區劃分說明遭指內容空洞 竹市府：已具體公告

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市議員楊玲宜說，市府今天召開學區劃分調整說明會內容空洞，連總量管制學校也未說明清楚。市府則說，113至115學年學區劃分已具體公告，今年總量管制學校為5所。

新竹市政府今天召開學區劃分調整說明會，確立竹市學區劃分原則、實施期程及落日條款，副市長邱臣遠會中表示，將以步行距離為原則，從113至115學年度以3階段學區劃分調整，首先採取單一學區以就近入學，再者於共同學區則為提供選擇，最後若總量限制學校單一學區轉分發學生將依距離遠近安排至距離第2順位學校就讀。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者說，整場說明會仍無法說清楚家長關心的具體內容，如學區劃分以3階段調整，但各個階段要如何調整，以及學區如何劃分，是否能符合家長期待等，都沒有說清楚。

楊玲宜指出，竹市府也應盡快今年總量管制學校名單，否則作業速度太慢，讓家長無所適從。

教育處今天向中央社記者表示，在113至115學年度學區劃分調整彙整情形已公告於官網，如龍山里1-18鄰現為光武、建功國中共同學區，因考量此地區步行路線離光武國中較近，決議115學年度調整為光武國中單一學區。

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教育處說，另在今年實施總量限制學校包含培英、光武及竹光等3所國中，關埔、三民等2所國小，總量限制國中小學的學生人數容量超過時，會改分發至鄰近非總量限制的國中小學就讀。

對於家長關心建功高中國中部是否列入總量管制學校，教育處說，建功高中國中部列入總量限制學校部分，經考量客觀因素並審慎評估後，暫緩實施，113學年度仍以16班為主，後續將把校園空間利用最大化，可增加國高中部學生容量。（編輯：方沛清）1130226