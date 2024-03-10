議員批刪基層運動獎勵金 竹市：增項目擴大對象

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）民進黨新竹市議員楊玲宜表示，竹市府刪除中小學聯運及竹市運動會獎勵金以提高全國賽事獎勵金，未照顧基層運動。竹市府指出，獎勵金將鼓勵更多項目，不侷限在田徑及游泳。

根據「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」規定，原各項比賽獎勵金發放標準中的「新竹市運動會/新竹市中小學聯運」欄位，已於2月6日的修正版本中刪除。

楊玲宜今天向中央社記者表示，為鼓勵提升運動風氣，新竹市運動會及新竹市中小學聯合運動會，過去市府有給予獎勵金，但今年起竹市府竟取消這個項目，引發不少民眾投訴。

她指出，市府上個月修正「新竹市績優運動選手及教練獎勵金」，將「破全國紀錄」的選手獎勵金，自新台幣2萬元提升至6萬元，教練獎勵金從1萬提升至5萬元，她認為這是挪用原本支應竹市運動會及竹市中小聯運獎勵金。

楊玲宜認為，若沒有基層選手與教練獎勵金的支持與鼓勵，何來的破全國紀錄、全國前3名佳績的動能，所謂的公平性與照顧基層運動應是擴大補助項目，而不是為了公平而本末倒置的取消原有獎勵項目。

她表示，新竹市政府去年編列今年度教育經費預算時，在地方教育發展基金有關獎勵費用（包含績優選手、教練獎金）已編列2131萬餘元，若真的有心照顧基層運動選手與教練，就應保持原有獎勵金並擴大補助項目。

對此，新竹市教育處提供新聞資料指出，新竹市運動會及新竹市中小學聯合運動會屬市級比賽，比賽項目僅田徑及游泳2項，原僅對此2項運動項目有獎勵金，但其他運動例如跆拳道、排球、足球、射箭、網球等，卻未有獎勵金。

教育處表示，過去接獲其他單項運動選手、教練、師生反映獎勵機制不公平，市府傾聽心聲，以全面公平性及效益性地調整，讓獎勵金轉而鼓勵更多項目選手，不侷限在田徑及游泳2個項目，就是擴大到各項目運用。

教育處指出，竹市運動會或中小學聯合運動會破大會紀錄獎勵金仍有選手5000元、教練3000元，並鼓勵選手在全國運動賽事上有所表現。（編輯：戴光育）1130310