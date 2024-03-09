新竹展演中心補助款遭收回 市府稱無行政怠惰

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹國際展演中心去年與統包商解約，文化部考量工程重啓期程難評估，不再保留補助款，新竹市府挨批行政怠惰。竹市府文化局今天表示，是因統包工程延宕所致，絕無行政怠惰。

文化部日前發函給新竹市政府指出，考量新竹國際展演中心工程重啓期程難以評估，原保留款將依補助要點相關規範，不再續予保留，若後續工程重新發包，可再另提新案向文化部申請經費補助。

對此，民進黨新竹市議員楊玲宜昨晚向中央社記者表示，國際展演中心的中央補助款因工期延宕確定被收回，再次打臉高虹安所說「1天當2天用、平均3至4個工作天就有1項工程開工或啟用」的說法。

楊玲宜說，現在的新竹市府行政效率不彰，不僅怠惰，諸多市政建設工程嚴重延宕或流標，導致中央要將經費收回，高虹安身為一市之長，難辭其咎。

新竹市政府文化局今天發佈新聞稿說明，新竹國際展演中心統包工程案於民國109年9月開工，111年10月起因統包商管理、整合能力及施工品質均不佳，確認已不可能照規劃完成，市府通知承包商於去年5月17日起終止契約。

市府強調，中央補助款收回，是因統包工程長期延宕所致，市府尊重文化部的決定，也需依法和承包商解約，預計在3月底完成結算。

市府指出，此工程案進度市府曾向新竹市議會報告，也遵照議會決議辦理，絕無行政怠惰，將在尋求不增加地方財政額外負擔情況下，持續推動展演中心建設，以期符合市民需求。（編輯：方沛清）1130309