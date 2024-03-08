爭取桃竹苗大矽谷計畫 高虹安訪鄭文燦達6共識

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（中央社記者魯鋼駿新竹市8日電）新竹市長高虹安昨天率市府團隊拜會行政院副院長鄭文燦，針對「桃竹苗大矽谷計畫」相關內容交流，包括大新竹輕軌計畫、加速社會住宅、核定竹科X計畫等6大議題，雙方達初步合作共識。

行政院上月通過4年期「桃竹苗大矽谷計畫」，透過水電供應、交通、人才延攬等全方位配套，串連桃竹苗產業聚落與園區能量，力拚新台幣6兆產值。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，桃竹苗大矽谷計畫將吸引龐大科技人才進駐新竹科學園區，包括周邊交通、居住與用水等需求，都需與中央攜手解決相關需求。

竹市府指出，高虹安昨天率竹市府團隊至行政院拜訪鄭文燦，談論涵蓋推動大新竹輕軌計畫、加速社會住宅、核定竹科X（頭前溪）都市計畫為國家重大建設計畫、再生水計畫及加速更新自來水管線、成立科技人力培育中心及提高補助經濟部小型企業創新研發計畫（SBIR）補助款等6大議題。

鄭文燦於新聞稿中表示，大新竹輕軌計畫責請交通部鐵道局整合新竹縣、市輕軌路網，提高自償率、機廠共用及財務可行性，透過路網整合提高大新竹輕軌可行性、發揮效益。

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鄭文燦說，另也會提高SBIR補助計畫經費，盼透過擴大補助廠商研發能量，帶動地方產業創新。而頭前溪都市計畫、成立科技人力培育中心及再生水計畫等議題，也責請相關部會研議再與竹市府討論。

高虹安於稿中表示，市府團隊多次盤點大矽谷計畫中可攜手中央共推項目，昨天前往行政院拜會鄭文燦後，雙方共商交流並達成初步合作共識，未來將與中央攜手打造創新、共融及永續的桃竹苗高科技聚落願景。（編輯：張銘坤）1130308