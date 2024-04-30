中華大學邀廠商校園徵才 台積電等提供逾9千職缺

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市中華大學今天舉行校園徵才博覽會，有台積電、緯創資通等82家廠商到場招募，共提供9000多個職缺，校長劉維琪致詞說，徵才產業多元，也讓學生有更多選擇與發展。

中華大學今天舉辦校園徵才博覽會，新竹市副市長邱臣遠出席表示，現場有科技廠台灣矽科宏晟開出職缺儀電工程師，薪資可達新台幣7萬元，目標瞄準資訊電機學院畢業生，而藉由校園就業博覽會，也讓企業能延攬優質人才。

劉維琪說，今天在場的徵才廠商包含電子業、科技業、餐飲業、零售流通業、服務業等，產業別相當多元，中華大學學生具有可靠務實特質，也有不少實作經驗，畢業後能快速銜接職場。

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中華大學向中央社記者表示，此次徵才有台積電、矽格聯測和緯創資通等30家竹科大廠，還有煙波集團、六角國際、國賓飯店、全家、杏子豬排等企業，現場並提供職涯諮詢師提供免費諮詢，今年廠商較往年釋出更多職缺，顯示就業市場急需各類人才。

新竹市政府勞工處也在現場進行求職宣導表示，學生求職時務必注意徵才資訊，看到徵才公司工作內容模糊、薪資明顯不合理等，需多加小心、多方查證，才能安心求職有保障。（編輯：李錫璋）1130430