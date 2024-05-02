義隆電第1季每股純益2.4元 估第2季營收成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹2日電）觸控晶片廠義隆電第1季歸屬母公司淨利新台幣6.83億元，季增18.6%，每股純益2.4元。義隆電預期，第2季營收可望較第1季成長，下半年表現將優於上半年，觸控螢幕與觸控板控制晶片將是主要成長動能。

義隆電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。義隆電第1季營收31.06億元，觸控產品比重82%。隨著觸控螢幕與指向裝置產品表現較佳，第1季毛利率47.9%，較去年第4季揚升1個百分點，歸屬母公司淨利6.83億元，季增18.6%，每股純益2.4元。

義隆電處長劉代銘表示，目前客戶持續拉貨，預期第2季業績可望較第1季好，季營收將約30億元至33億元，下半年表現也將優於上半年；第2季毛利率將約47%至49%。

劉代銘指出，今年觸控螢幕控制晶片表現會明顯優於去年；今年上半年Chromebook觸控板出貨量可望達去年全年度的8成水準，整體觸控板產品是今年成長主要動力。

他說，微控制器（MCU）產品表現會比較弱，因部分客戶轉向採用臉部辨識，將影響今年指紋辨識產品表現較去年稍差；指向裝置產品部分，去年表現不理想，今年可望好一點。

義隆電成功打進電子書市場，董事長葉儀皓表示，第1季出貨1家全球前3大電子書廠，第2季再出貨另1家前3大電子書廠，但因電子書面板缺貨影響，電子書產品出貨有遞延情況。

至於人工智慧電腦（AI PC）市場，葉儀皓說，目前發表的AI PC有多達9成機種採用義隆電的產品，預期未來AI PC市場崛起，將有助於義隆電營運表現。AI PC市場效益最快於今年第4季發酵，最慢至明年上半年發酵。

有關股利政策，劉代銘表示，去年股利發放率較往年低，不過，今年第4季發放今年上半年股利，發放率希望達8成以上水準。（編輯：張良知）1130502