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義隆電去年每股純益7.53元 首季營收估持平

2024/2/22 17:28
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（中央社記者張建中新竹22日電）義隆電2023年歸屬母公司淨利新台幣21.43億元，減少0.4%，每股純益7.53元。義隆電表示，品牌客戶持續有短單挹注，預期今年第1季營收約29.5億至32.5億元，以中間值計，將較去年第4季持平。

義隆電下午舉行線上法人說明會，說明2023年第4季營運結果。因消費性電子傳統淡季影響，季營收31.11億元，季減11.1%，歸屬母公司淨利5.76億元，季減24.8%，每股純益2.02元。

義隆電2023年總營收120.59億元，年減7.5%，歸屬母公司淨利21.43億元，減少0.4%，每股純益7.53元。

展望今年，義隆電處長劉代銘表示，第1季依然是消費電子傳統淡季，不過，品牌客戶持續有短單挹注，預期季營收將約29.5億至32.5億元，較去年第4季約略持平。

劉代銘指出，較高毛利的觸控螢幕控制晶片，以及指向裝置產品第1季銷售可望優於去年第4季水準，將帶動第1季整體毛利率達47%至49%，高於去年第4季的46.9%。

劉代銘說，人工智慧電腦（AI PC）可望驅動電腦市場成長，希望義隆電今年營收表現仍可望優於產品平均水準；AI PC相關產品第1季開始出貨，預期未來可望逐季增加，因功能加值，售價提升10%以上，將有助毛利率表現。（編輯：林克倫）1130222

#人工智慧
#義隆電
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